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26 травня • оновлено в 17:23
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Компанія з ОАЕ спробувала вивезти з України сировину ОГХК на 80 млн гривень

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НАБУ та САП не дали вивезти з України близько 20 тисяч тонн титановмісної сировини. Це вберегло державну "Об'єднану гірничо-хімічну компанію", якій вона належала, від збитків на 80 млн грн.

Оборудку планувала влаштувати іноземна компанія-посередниця, не заплативши за продукцію, йдеться у повідомленні на сайті НАБУ.

Вивезення ільменітового концентрату

Вивезення ільменітового концентрату

"Про намір іноземної компанії-посередниці (з ОАЕ) впродовж доби вивезти з Одеського торговельного морського порту без здійснення оплати 20 тис. тонн титановмісної сировини (ільменітового концентрату) НАБУ 22 травня 2020 року сповістило новопризначене керівництво "ОГХК". Сировину на підставі укладених попереднім менеджментом контрактів передали маловідомій компанії-посередниці з офшорним статусом, непогашена дебіторська заборгованість якої перед "ОГХК" становила приблизно 400 млн грн", – повідомили в НАБУ.

На вантаж було накладено арешт, що завадило вивези його з України.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Фонд державного майна на своїй сторінці у Facebook повідомив про рейдерське захоплення державного підприємства "Об'єднана гірничо-хімічна компанія".

З 8 квітня ОГХК в статусі в.о. голови правління керує Пітер Девіс. Не так давно очолювана ним "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" звинуватила Фонд держмайна у блокуванні роботи підприємства та недопуску співробітників на роботу.

Державна "Об'єднана гірничо-хімічна компанія" (ОГХК), приватизація якої повинна була відбутися влітку цього року, втратила оперативний контроль над виробництвом.

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Автор
Андрій Довгань
Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Місце
Україна
Тег
Національне антикорупційне бюро України
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Економіка Ринки та компанії

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