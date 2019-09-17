НАБУ прийшло з обшуками на підприємство з рекордними боргами: що шукають

Детективи НАБУ у вівторок, 17 вересня, прийшли з обшуками на територію АТ "Криворізька теплоцентраль".

Вони оглянули кабінет директора, приміщення, де працюють IT-фахівці, а також бухгалтерію і виробничий відділ. Про це повідомляє місцевий сайт "Перший криворізький".

В прес-службі НАБУ підтвердили, що спільно зі Спецалізованою антикорупційною прокуроратурою здійснюють обшуки на території "Криворізької теплоцентралі".

"Слідча дія санкціонована і здійснюється під час розслідування фактів зловживань службових осіб держпідприємства при здійсненні господарських операцій "Криворізькою теплоцентраллю" на загальну суму понад 80 млн грн. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з січня 2019 року", – повідомили в НАБУ.

one.kr.ua

one.kr.ua

Компанія "Криворізька теплоцентраль" належить Фонду держмайна України.

Відомо, що підприємство – один з найбільших в Україні боржників перед "Нафтогазом". Як повідомляла прес-служба НАК, "Криворізька теплоцентраль" має борг у розмірі 1,76 млрд грн. Через це в Кривому Розі висока ймовірність зриву опалювального сезону.

Борг "Криворізької теплоцентралі" naftogaz.com

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні будуть регулярно публікувати списки компаній, які ставлять під загрозу проведення опалювального сезону. Йдеться про виробників тепла, які не розраховуються за газ. Про це оголосили в "Нафтогазі".

В Україні в ряді міст можливий зрив початку опалювального сезону через борги тепловиробників.

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