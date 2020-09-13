НАБУ прагне виправдатися за 3,5 роки обману і піару довкола "Роттердам+", – Вовк

Національне антикорупційне бюро намагається виправдатися перед суспільством за 3,5 роки суцільного обману і піару довкола справи "Роттердам+".

Про це в ефірі телеканалу "Прямий" заявив ексголова Національної комісії, що здійснює державне регулювання в сферах енергетики та комунальних послуг Дмитро Вовк.

"Їм зараз потрібно замаскувати своє фіаско, потужне фіаско, три з половиною роки піару, три з половиною роки витрачених бюджетних коштів – майже 100 млн грн. І виявляється, що все це була медійна бульбашка, яка луснула", – пояснив Дмитро Вовк намагання НАБУ оскаржити рішення прокуратури про закриття справи "Роттердам+".

Відповідно за словами екс-голови НКРЕКП, детективи розвернули широку медійну кампанію, щоб виправдатися за провал розслідування в очах суспільства і міжнародних партнерів.

"Звичайно, у них зараз є процесуально-медійні судоми, в яких вони намагаються оскаржити, давати інтерв’ю, що зовсім нестандартно для правоохоронних органів. Тому їхні дії зрозумілі, але вони безрезультатні та безперспективні", – наголосив Вовк.

Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи "Роттердам +" через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам +". До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитків.

9 серпня сторона захисту офіційно отримала від САП копію постанови про закриття цієї справи.

Раніше повідомлялося, що термін досудового розслідування у справі "Роттердам+" закінчився 8 серпня. НАБУ і САП не змогли направити справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.