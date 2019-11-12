НАБУ повідомило про підозру члену Ради Нацбанку: всі подробиці

НАБУ у вівторок, 12 листопада, вручило підозру члену Ради Нацбанку України Миколі Каленському.

Це пов'язано зі справою банку VAB і підозрою про заволодіння кредитом Нацбанку на 1,2 млрд грн. Арешти і обшуки за нею проходили 11-12 листопада. Про це повідомили у прес-службі НАБУ. Зокрема там сказано, що серед 8 осіб, яким повідомлено про підозру, є колишній в.о. начальника управління НБУ по м. Києву і Київській обл. "Інтерфакс - Україна" повідомив, що мова йде про Каленського.

З урахуванням останніх скандалів з НБУ (вручення підозр Катерині Рожковій і Валерії Гонтаревій), OBOZREVATEL вважає за доцільне, щоб президент Володимир Зеленський звільнив чиновника, який був призначений за квотою п'ятого президента Петра Порошенка.

Каленський був призначений до Ради НБУ 17 квітня 2018 року на 5 років. До цього він з 2016 року працював директором Центрального сховища НБУ, а перед тим (з 2011 року) – першим заступником начальника та начальником Головного управління Нацбанку по Києву і Київській області.

Застава в 20 млн гривень

У Вищому антикорупційному суді почали розглядати питання про обрання запобіжного заходу для Каленського. Прокурор САП клопоче про визначення розміру застави як альтернативи в розмірі 20 млн грн. Про це повідомив УНН.

"Сторона обвинувачення просить застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном у 60 діб та при постанові обрання тримання під вартою визначити заставу у розмірі 20 млн грн для Каленського", – сказано у повідомленні.

НАБУ оголосило про підозру Миколі Каленському

Як повідомляв OBOZREVATEL:

11 листопада з'явилася інформація про те, що працівники НАБУ прийшли до офісу Райффайзен Банку, щоб затримати главу правління Олександра Писарука, який раніше працював заступником ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої.

НАБУ і САП затримали 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

Бахматюк написав відкриту заяву президенту Володимиру Зеленському з приводу обшуків і затримань працівників його компанії.

Генеральна прокуратура України підготувала підозри ексголові Національного банку України Валерії Гонтаревій, а також першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій.

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