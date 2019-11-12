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12 листопада • оновлено в 17:25
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НАБУ повідомило про підозру члену Ради Нацбанку: всі подробиці

1.3т
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НАБУ у вівторок, 12 листопада, вручило підозру члену Ради Нацбанку України Миколі Каленському.

Це пов'язано зі справою банку VAB і підозрою про заволодіння кредитом Нацбанку на 1,2 млрд грн. Арешти і обшуки за нею проходили 11-12 листопада. Про це повідомили у прес-службі НАБУ. Зокрема там сказано, що серед 8 осіб, яким повідомлено про підозру, є колишній в.о. начальника управління НБУ по м. Києву і Київській обл. "Інтерфакс - Україна" повідомив, що мова йде про Каленського.

З урахуванням останніх скандалів з НБУ (вручення підозр Катерині Рожковій і Валерії Гонтаревій), OBOZREVATEL вважає за доцільне, щоб президент Володимир Зеленський звільнив чиновника, який був призначений за квотою п'ятого президента Петра Порошенка.

Новини
Справа на 1,2 млрд: у НАБУ пояснили масштабні "банківські" затримання

Каленський був призначений до Ради НБУ 17 квітня 2018 року на 5 років. До цього він з 2016 року працював директором Центрального сховища НБУ, а перед тим (з 2011 року) – першим заступником начальника та начальником Головного управління Нацбанку по Києву і Київській області.

Застава в 20 млн гривень

У Вищому антикорупційному суді почали розглядати питання про обрання запобіжного заходу для Каленського. Прокурор САП клопоче про визначення розміру застави як альтернативи в розмірі 20 млн грн. Про це повідомив УНН.

"Сторона обвинувачення просить застосувати запобіжний захід у вигляді тримання під вартою терміном у 60 діб та при постанові обрання тримання під вартою визначити заставу у розмірі 20 млн грн для Каленського", – сказано у повідомленні.

НАБУ оголосило про підозру Миколі Каленському

НАБУ оголосило про підозру Миколі Каленському

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • 11 листопада з'явилася інформація про те, що працівники НАБУ прийшли до офісу Райффайзен Банку, щоб затримати главу правління Олександра Писарука, який раніше працював заступником ексглави Нацбанку Валерії Гонтаревої.

  • НАБУ і САП затримали 7 осіб за підозрою у заволодінні 1,2 млрд грн стабілізаційного кредиту, наданого Нацбанком у 2014 році ПАТ "ВіЕйБі Банк".

  • Бахматюк написав відкриту заяву президенту Володимиру Зеленському з приводу обшуків і затримань працівників його компанії.

  • Генеральна прокуратура України підготувала підозри ексголові Національного банку України Валерії Гонтаревій, а також першій заступниці голови НБУ Катерині Рожковій.

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Україна
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Смиковський Василь
Смиковський Василь
Бу-га-га!!! НАяБУ продовжує смалити! Що вони там таке забійне в конторі приймають? Процвірінькають на догоду телепузікам та зєлєбобікам про ефемерні злочини папєрєдніков і знову засунуть язики в дупу. Але ж в інформпросторі вони безстрашні борцуни та "комісари Катані" на ниві боротьбі із корупцією в Україні. Ура, таваріщі, правильной дарогой ідєтє!
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