НАБУ почало співпрацювати з ФБР у справі Коломойського і ПриватБанку

НАБУ співпрацює з ФБР у справі Коломойського і ПриватБанку. Колаж Обозревателя

НАБУ в межах меморандуму співпрацює з ФБР США у справі ПриватБанку, пов'язаної з бізнесменом Ігорем Коломойським.

Про це повідомив директор Національного антикорупційного бюро Артем Ситник під час брифінгу в понеділок, 17 серпня (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

За його словами, у справі ПриватБанку є тривала співпраця з США, але на розкриття інформації повноважень у нього немає.

"Єдине, що я можу розголосити, – це те, що у нас давно підписаний меморандум про співпрацю з FBI. Окремі люди дуже хотіли його почитати, навіть цілий позов був із цього приводу в Окружному адміністративному суді Києва, де просили нас показати цей меморандум якійсь громадській організації. Але це рішення не набуло чинності. Тому меморандум ми не показували", – сказав Ситник.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 7 серпня стало відомо, що Міністерство юстиції США звинуватило українського бізнесмена Ігоря Коломойського в розкраданні мільярдів доларів з ПриватБанку і відмиванні цих грошей через США.

4 серпня ФБР провело обшуки в приміщеннях компанії Optima Management Group в офісному центрі в місті Клівленд, штат Огайо, через яку могли відмивати гроші ПриватБанку.

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