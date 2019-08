НАБУ отримало доступ до секретних даних ПриватБанку

Детективи НАБУ отримали доступ до документів, які стосуються правової стратегії ПриватБанку в судах з екс-власниками банку Ігорем Коломойським і Геннадієм Боголюбовим.

Про це повідомляє FinClub. Фінансова установа було змушене виконати вимогу суду.

"ПриватБанк побоюється виникнення загрози розголошення детективами НАБУ конфіденційних даних на користь екс-власників банку Ігоря Коломойського і Геннадія Боголюбова, через які ПриватБанк може програти в зарубіжних судах багатомільярдні позови проти них", – сказано в публікації.

Про це йдеться в листі, який глава наглядової ради ПриватБанку Шерон Позови і глава правління Петро Крумханзл 23 серпня направили в Нацбанк, Мінфін, НАБУ і Рада громадського контролю НАБУ.

Вчора глава Ради громадського контролоя НАБУ Тетяна Локацька оприлюднила цей лист.

У листі зазначено, що після націоналізації ПриватБанку в грудні 2016 року банк подав позови і здійснює захист своїх прав і інтересів в більш ніж 600 судових процесах в Україні, Великобританії, США і на Кіпрі, "пов'язаних з колишніми акціонерами банку, через дії яких, зокрема через незаконне привласнення активів, банк отримав істотні збитки".

При цьому для порятунку банку держава інвестувала в нього $5,5 млрд. Допомога банку у відшкодуванні цих збитків надають деякі українські і міжнародні радники.

У Зеленського озвучили позицію щодо націоналізації ПриватБанку

1 серпня ПриватБанк дізнався про визначення Солом'янського районного суду Києва від 26 липня, за допомогою якого детективи НАБУ отримали "тимчасовий доступ до величезної кількості документів і матеріалів ПриватБанку про залучення та роботи радників банку у справах, пов'язаних з його колишніми акціонерами".

"Це визначення було винесено майже відразу після того, як Апеляційний суд Англії та Уельсу провів слухання по апеляції ПриватБанку по справі, яка стосується відшкодування банку його колишніми власниками збитків на суму приблизно $ 3 млрд (включаючи з відсотками). Очікується, що рішення Апеляційного суду, яке визначить подальшу долю судового процесу в Англії, буде винесено восени ", – йдеться в листі.

НАБУ отримало доступ до секретних даних ПриватБанку

Як повідомляв OBOZREVATEL, 21 грудня 2016 року Приватбанк перейшов у держвласність. Держава отримала 100% в його капіталі, фінустанова була докапіталізована на суму 116,8 млрд гривень.

У кінці червня 2017 року Кабмін вирішив докапіталізувати банк ще на 38,5 млрд гривень на підставі пропозицій НБУ й висновку незалежного аудитора – компанії EY.

Міжнародне детективне агентство Kroll встановило, що ПриватБанк був об'єктом масштабних шахрайських дій, а це призвело до нанесення фінустанові збитків щонайменше на 5,5 млрд доларів.

ПриватБанк у грудні 2017 року подав позов до Високого суду Лондона щодо Ігоря Коломойського, Геннадія Боголюбова, а також компаній Teamtrend Ltd., Trade Point Agro Ltd., Collyer Ltd., Rossyan Investing Corp., Milbert Ventures Inc. і ZAO Ukrtransitservice Ltd., які ймовірно належить їм.

У цей же період Високий суд Лондона виніс постанову про арешт активів колишніх акціонерів ПриватБанку в усьому світі. Суд водночас зобов'язав Коломойського розкрити інформацію про всі свої активи обмеженому колу осіб, котрі безпосередньо беруть участь у розгляді справи. Відповідне рішення було ухвалено на підставі наданих доказів щодо виведення з українського банку 2 млрд доларів.

18 квітня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва визнав незаконною і скасував націоналізацію ПриватБанку. Так, він задовольнив позов ексвласника фінустанови Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету міністрів.

Пізніше ПриватБанк оскаржив рішення Окружного адмінсуду Києва про незаконність процедури націоналізації банку.

"Подана апеляційна скарга на рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 18 квітня 2019 року у справі №826/7432/17 за позовом Ігоря Коломойського щодо скасування рішення про виведення неплатоспроможного ПАТ КБ "ПриватБанк" з ринку за участю держави", – йдеться в повідомленні.

Крім того, 24 травня банк подав апеляційну скаргу у справі №826/13813/17 за позовом колишнього акціонера банку кіпрської компанії "ТріанталІнвестментс ЛТД" про скасування рішення комісії НБУ про визначення переліку пов'язаних із банком осіб.

