НАБУ отримало доступ до даних про мільйонні премії у "Нафтогазі" – ЗМІ

Детективи НАБУ отримали доступ до службових записок про мільйонні премії "Нафтогазу", які його працівники отримали після перемоги над "Газпромом" у Стокгольмському арбітражі.

Рішення ухвалено Вищим антикорупційним судом 4 травня та стосується 41 працівника компанії, повідомили "Наші гроші". НАБУ розслідує можливі зловживання службовим становищем членами Наглядової ради, головою та членами правління "Нафтогазу" при ухваленні рішення про виплату премій співробітникам компанії, що завдало державі великих збитків.

Премії у "Нафтогазі"

Як встановило слідство, у лютому 2018 року Арбітражний інститут Торгової палати м. Стокгольм задовольнив вимоги "Нафтогазу" про стягнення з російського "Газпрому" заборгованості за транзитом на загальну суму $4,67 млрд. Цим же рішенням був проведений взаємозалік між компаніями, і в результаті борг, який підлягав фактичній сплаті "Нафтогазу", склав $2,57 млрд.

"У квітні 2018 року члени Наглядової ради "Нафтогазу" прийняли рішення про виплату винагороди правлінню та іншим працівникам НАК у зв’язку з їх значним особистим внеском в перемогу над "Газпромом". Загалом такі премії отримав 41 працівник. Загальний розмір винагороди склав 1% від суми загального виграшу у розмірі $43,6 млн", – йдеться в публікації.

При цьому, за даними слідства, у момент, коли Наглядова рада "Нафтогазу" призначала премії, грошей від "Газпрому" українська компанія ще не отримала. Крім того, у протоколі засідання не вказані перелік працівників та розмір премій, які підлягають сплаті, а також не вказано внеску кожного працівника з даного переліку в перемогу над "Газпромом".

Також повідомляється, що інтереси "Нафтогазу" у Стокгольмі представляли не працівники НАК, а компанія "Wikbord Rein Advokatfirms AS" на підставі договорів про закупівлю юридичних послуг.

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