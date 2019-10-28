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28 жовтня • оновлено в 15:20
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НАБУ оголосило про підозру Корчак: що відомо про справу ексглави НАЗК

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НАБУ у понеділок, 28 жовтня 2019, оголосило про підозру у недекларуванні майна на понад 544 тис. грн. однією з колишніх чиновниць НАЗК.

Про це повідомили у прес-службі НАБУ. Ім'я фігурантки не повідомляється, але відомо, що мова йде про колишню главу відомства Наталію Корчак. Вона, до речі, єдина жінка у складі НАЗК.

"Слідство встановило, що колишня член НАЗК не внесла до декларації особи, уповноваженої на виконання функції держави або місцевого самоврядування, за 2016 рік відомості про авто, яке перебувало у її постійному користуванні. Це авто у 2016 році придбала мати її чоловіка за 544,39 тис грн, однак станом на 31 грудня 2016 року це майно перебувало в постійному користуванні експосадовиці НАЗК та її чоловіка. Відтак, за законом, цей факт мав бути відображений у декларації за 2016 рік, чого експосадовиця не зробила", – сказано у повідомленні.

У НАБУ додали, що розслідування цих фактів детективи почали у жовтні 2017 року за статтею "Недостовірне декларування".

НАБУ оголосило про підозру Корчак: що відомо про справу ексглави НАЗК

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше НАБУ також почало розслідування інформації про величезні премії, які в 2016 році отримали керівники Національного агентства з питань запобігання корупції. Корчак не змогла пояснити, чому отримала 400 тис. грн зарплати.

Незабаром справа була закрита, однак 16 серпня 2019 Солом'янський суд Києва своїм рішенням поновив розслідування.

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Тема
Боротьба з корупцією в Україні
Особа
Наталія Корчак
Місце
Україна
Теги
Національне антикорупційне бюро України Національне агентство з питань запобігання корупції
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