Розкрадання газу на 730 млн грн: НАБУ оголосило підозру директорам компаній Дубневичів

Детективи НАБУ повідомили 5 особам, пов'язаним з бізнесом братів Дубневичів, про підозру у заволодінні державним газом на суму 729,8 млн грн.

Також щодо цих осіб у Вищому антикорупційному суді з грудня 2019 року слухається справа про аналогічне розкрадання газу на 1,4 млрд грн. Про це повідомили на сторінці САП у Facebook 12 серпня.

Таким чином, загальна сума розкрадань за двома епізодами становить понад 2,1 млрд грн.

Хто серед підозрюваних:

двоє колишніх директорів ТзоВ "Енергія-Новий Розділ" та ТзОВ "Енергія - Новояворівськ";

колишній технічний директор ТзоВ "Енергія-Новий Розділ";

колишній фінансовий директор ТзоВ "Енергія-Новий Розділ" та ТзОВ "Енергія - Новояворівськ";

фізична особа-організатор схеми, радник директора ТзОВ "Енергія".

Кінцевими бенефіціарами фірм "Енергія-Новий Розділ" та "Енергія - Новояворівськ" були колишні нардепи від "Блоку Петра Порошенка" брати Дубневичі. У січні 2020 року вони переписали підприємства на своїх синів.

Як організували схему

За даними слідства, схема виглядала так. Директори компаній, що володіли Новояворівською та Новороздольською ТЕЦ (Львівська обл.) у 2016-2017 роках уклали угоди про закупівлю у "Нафтогазу" газу для виробництва тепла для населення. Водночас "Нафтогаз" дав суттєву знижку, аби тарифи для населення стали нижчими.

Це дозволили збільшити прибутковість виробництва електрики цими ТЕЦ на понад 60% (проти 3-5%, які у тариф заклала НКРЕКП.

"Таким чином, на думку слідства, ТЕЦ отримали надприбутки, співставні з розміром збитків, завданих НАК "Нафтогазу" внаслідок реалізації корупційної схеми", – повідомили у САП.

Відповідно до висновків експертиз, ТзоВ "Енергія-Новий Розділ" та ТзОВ "Енергія - Новояворівськ" заволоділи 151,8 млн куб. м. природного газу, внаслідок чого "Нафтогаз" отримав збитки на 729,8 млн грн.

Досудове розслідування цих фактів здійснюється із червня 2018 року.

У САП додали, що у грудні 2019 року до суду було скеровано справу щодо заволодіння понад 300 млн куб. м. природного газу "Нафтогазу". Розгляд перебуває на стадії попереднього судового засідання. У межах розслідування на цілісні майнові комплекси "Новороздольска ТЕЦ" та "Новояворівська ТЕЦ" накладено арешт.

Справа про розкрадання природного газу Facebook Спеціальної антикорупційної прокуратури

Справа про розкрадання природного газу Facebook Спеціальної антикорупційної прокуратури

Як повідомляв OBOZREVATEL, 28 грудня 2019 року САП повідомила, що закінчила досудове розслідування розкрадання понад 300 млн куб. м природного газу в НАК "Нафтогаз України" і направила обвинувальний акт щодо 4 осіб у Вищий антикорупційний суд.