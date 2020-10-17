НАБУ і скандальний експерт Педь хочуть уникнути відповідальності за порушення закону – адвокат

Детективи НАБУ і судовий експерт Ірина Педь проводили слідчі дії після закриття справи "Роттердам +", що було грубим порушенням закону, а тепер намагаються уникнути за це юридичної відповідальності.

Про це в колонці для видання OBOZREVATEL повідомила адвокат у справі "Роттердам +" Наталія Дригваль.

"Очевидно, що детективи НАБУ і експерт Ірина Педь за допомогою ЗМІ намагаються відвернути увагу від своїх протиправних дій, ініціювавши незаконне кримінальне провадження нібито за фактом" тиску на експерта "як акт помсти", – повідомила адвокат.

При цьому, за словами Дригваль, цинічність і брехливість подібних тверджень легко спростовується офіційними документами, спрямованими експерту стороною захисту ще у вересні 2020 року в якості прохання утриматися від порушення закону, оскільки слідчі дії на той момент вже були заборонені.

"Однак подальша поведінка Ірини Педь тільки зайвий раз підтвердила наявність стійкої коаліції двох "незалежних" органів в боротьбі проти формули" Роттердам + "." Ми розцінюємо такі дії черговим непрофесіоналізмом з боку НАБУ, грубим нехтуванням закону, яке виразилося в даний момент в ініціювання заангажованих кримінальних переслідувань викриваючих їх осіб", - підсумувала Дригваль.

Нагадаємо, 2 жовтня, через більш як місяць після закриття справи "Роттердам +" представники НАБУ заявили про наявність у бюро висновків приватного експерта Ірини Педь, яка нібито підтвердила наявність збитків.

8 жовтня ГБР відкрило кримінальне провадження за фактом складання завідомо неправдивого висновку експертизи. Стаття, за якою ГБР відкрило справу передбачає покарання до 5 років позбавлення волі.

За даними адвокатів у справі "Роттердам +", протягом 2019-2020 рр. приватний адвокат Ірина Педь отримала без конкурсів від НАБУ 520 тис. грн. Вона отримала без конкурсу 14 з 17 тендерів бюро на проведення експертиз. Цю інформацію Педь підтвердила на прес-конференції 13 жовтня, але відповідати на питання журналістів відмовилася.

Також відомо, що до роботи з НАБУ, Ірина Педь, згідно з даними Єдиного реєстру судових рішень, спеціалізувалася на оцінках вартості гаражів, паркомісць і іншого майна в рамках розділу спадщини, а також проводила розрахунок пені за кредитними картками з лімітом 5000 грн.