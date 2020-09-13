НАБУ хоче заробити політичні дивіденди на вже закритій справі "Роттердам +" – адвокат

Керівництво Національного антикорупційного бюро намагається заробити політичні дивіденди, продовжуючи маніпуляції навколо закритого прокуратурою справи "Роттердам +".

Про це в ефірі телеканалу NewsOne повідомила адвокат сторони захисту Наталія Дригваль.

"Я тут простежую безпосередню і пряму зацікавленість працівників НАБУ для того, щоб заробити політичні, професійні дивіденди, довести свою спроможність всупереч здоровому глузду і положенням законодавства", - заявила адвокат.

За її словами, сторона захисту зацікавлена в прозорому розгляді судом скарги екс-нардепа Віктора Чумака, який разом з НАБУ заперечує законне рішення прокуратури закрити справу. В ході відкритого процесу, за словами Дригваль, широкій громадськості стане очевидним надуманий і маніпулятивний характер всіх аргументів НАБУ.

"Ми боремося за те, щоб судовий процес був повним і об'єктивним, для того, щоб громадськість побачила всю глибину і всю неповноцінність маніпуляцій, які зараз здійснюються правоохоронними органами для того, щоб відстояти свої дії протягом останніх трьох років", - зазначила Наталія Дригваль .

Нагадаємо, 28 серпня САП оголосила про закриття справи "Роттердам +" через відсутність достовірних і вичерпних доказів провини підозрюваних.

11 серпня фінальна комплексна експертиза СБУ не підтвердила збитків від дії формули "Роттердам +". До цього також жодна державна експертиза, проведена як з ініціативи НАБУ, так і сторони захисту, не підтвердила нанесення збитків.

9 серпня сторона захисту офіційно отримала від САП копію постанови про закриття цієї справи.

Раніше повідомлялося, що термін досудового розслідування у справі "Роттердам +" закінчився 8 серпня. НАБУ і САП не змогли направити справу в суд і зупинили розслідування на невизначений термін.