НАБУ 3,5 роки вводило суспільство в оману в справі "Роттердам+", – Наливайченко

Національне антикорупційне бюро України впродовж 3,5 року тиражувало безпідставні звинувачення у справі "Роттердам+".

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив народний депутат Валентин Наливайченко. Нагадаємо, що 8 серпня закінчився термін досудового розслідування у цій справі – НАБУ і САП не змогли направити її до суду й зупинили розслідування на невизначений час.

"Виявилося, що всі 3,5 роки НАБУ та САП годували українців вигадками і домислами – насправді ніяких вагомих доказів для суду зібрано не було", – написав політик.

Він нагадав, що ще в 2018 році НАБУ отримало висновок Київського науково-дослідного інституту судових експертиз (КНДІСЕ), в якому було чітко зазначено, що формула "Роттердам+" не завдала збитків ні державі, ні споживачам електричної енергії.

"Однак тоді медіаміф про "Роттердам+" набрав такого розмаху, що НАБУ просто так не змогло закрити справу і затято шукало нових експертів, аби ті підтвердили медіаміф", – додав Наливайченко.

Саме тоді у слідства виникла ідея залучити до справи експертизу Служби безпеки України, яка в середині серпня 2020 року також не підтвердила нанесення збитків. Таке рішення експертизи СБУ фактично поставило крапку в розслідуванні і позбавило справу подальших перспектив.

"Я вважаю, що слідчі мають набратись мужності відновити її, або піти до суду і там мати ганебну поразку, або закрити справу та вибачитись за тиражування політичних слоганів замість об’єктивного розслідування", – наголосив нардеп.

Пост нардепа (Facebook Валентин Наливайченко)

Так, 8 серпня закінчився термін досудового розслідування у справі "Роттердам+". НАБУ і особисто директор бюро Артем Ситник визнали, що слідству не вдалося експертно підтвердити наявність збитків. 20 серпня одразу декілька незалежних одне від одного джерел повідомили, що фінальна експертиза у справі "Роттердам+", виконана Службою безпеки України, не підтвердила наявність збитків від дії формули.

Раніше низка інших державних експертиз, які проводили зокрема за зверненням НАБУ, також встановили відсутність будь-яких збитків від дії формули.

Розслідування у справі "Роттердам+" почалося в березні 2017 року. У ньому брали участь 15 детективів і 7 прокурорів. Загальні витрати державного бюджету на проведення розслідування склали 96 млн грн, за оцінками ексглави НКРЕКП Дмитра Вовка.

Формула "Роттердам+" діяла для розрахунку вартості вугілля при встановленні прогнозної оптової ціни електроенергії виключно для промислових споживачів в період 2016-2019 років. Вона передбачала включення вартості доставки вугілля від хабів Амстердам-Роттердам-Антверпен. Формулу було скасована з 1 липня 2019 року з введенням ринку електроенергії.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!