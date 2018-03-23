"Українці — не лохи": відомий підприємець пояснив, як вивести бізнес із тіні

Створення в Україні Національного бюро фінансової безпеки може позитивно вплинути на бізнес-клімат у країні, якщо лише ця структура матиме у своїх руках право на перевірки підприємств і при цьому розробить однакові для всіх критерії для подібних дій.

Про це ефірі ObozTV заявив блогер, власник компанії "Текстиль-Контакт" Олександр Соколовський.

"Я вважаю, що така служба потрібна, але як будь-який закон, він може зіграти і позитивно, але й зіграти злий жарт. Щоб не вийшло так, що до існуючих перевіряючиих всіляких структур не додалася ще одна. Питання у нас завжди не в кількості, а якості. Найголовніше, чого чекає бізнес, щоб інших силовиків просто змогли відсунути від бізнесу, від перевірок. У будь-якій справі, що "занадто, то не здраво", - зазначив він.

При цьому Соколовський визнав, що самі перевірки потрібні.

"У нас в країні у багатьох національних видів спорту є не платити податки, отримувати незаконні конкурентні переваги від несплати податків. Виходить, що ті, хто працюють в законодавчому полі, наповнюють бюджет виглядають в ролі, вибачте, лохів і терпил. Перевірки потрібні, але потрібні грамотні", - вважає підприємець.

Крім того, він наголосив, що більшість бізнесменів готові вийти з тіні за певних умов.

"Бізнес спить і бачить, як вийти з тіні. Є відсотків 15-30, які не хочуть і не вийдуть, але основна частина бізнесу із задоволенням з тіні вийде. Чому я в це вірю і не вважаю, що українці "тіньовики", яким скільки податків не скажеш, вони все одно будуть мінімізувати. У всьому світі наші бізнесмени приїжджають і діють за всіма правилами. Головне, щоб не потрібно було мінімізувати податки для виживання. Проблема для бізнесу в тому, що немає єдиних правил гри. Якщо спроститься адміністрування, то багатьом буде зручніше вийти з тіні", - констатував блогер.

Раніше "Обозреватель", розібрався, що означає створення Національного бюро фінансової безпеки України.