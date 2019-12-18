"На злодієві і шапка горить!" Історія ексголови ДАБІ Кудрявцева

Цей афоризм використовують, бажаючи показати, що людина, яка зробила непорядний вчинок, неодмінно себе викриє. Але звідки походить цей вислів, і чому на злодієві горить шапка?

Є така народна билиця. Одного разу на базарі обікрали багатого і впливового городянина, злодія зловити не змогли, але перекрили всі виходи з ринку. І послали людину за місцевим чаклуном, щоб той злодія в натовпі знайшов. Прийшов чарівник і на очах здивованої публіки почав свій магічний ритуал, після закінчення якого гучно сказав, що на злодієві шапка загорілася. Злякавшись, злодюжка схопився за шапку, чим себе і видав. Так він і був спійманий хитрим чаклуном, а в народ відтоді пішла фраза "На злодієві і шапка горить".

В наш час, таких чаклунів замінили піарники та айтішники. А в подібну історію попав колишній високопосадовець – екс-голова Державної архітектурно-будівельної інспекції України 2015-2018 рр Олексій Кудрявцев.

Нещодавно в ЗМІ з’явилась інформація, про те як Кудрявцев почав медіа кампанію для зменшення токсичної репутації. Нагадаємо, саме цього посадовця називають батьком сучасної корупції" в будівельній галузі. В свою чергу, останній намагається позиціонувати себе в якості постраждалого реформатора.

І ось новий блог Олексія Кудрявцева, в якому він 13 грудня 2019 коментує новину про запуск Електронного кабінету забудовника. "Скажу – ось воно, нарешті. Отримав право на безперешкодну роботу той самий електронний кабінет, ідею якого ми намагалися втілити в життя ще декілька років назад на майданчику Держархбудінспекції.

Тоді, нагадаю, ми почали діджиталізацію роботи інспекції, маючи перед собою дві головні мети: унеможливити чи хоча б максимально знизити ризики корупції та максимально спростити й скоротити дозвільні процедури" - зазначив Кудрявцев.

Спочатку нам здалось, що це спроба привласнити чужі напрацювання. Але ми перевірили, та з’ясувалось, що дійсно електронний кабінет це напрацювання Кудрявцева, а дотичні до цих реформ дуже поважні зараз персони.

Технічне завдання та меморандуми щодо впровадження електронного кабінету в рамках проекту "Прозорість та підзвітність у державному управлінні та послугах/TAPAS", Офісу ефективного регулювання BRDO також були підписані за часів Кудрявцева.

Ще в липні 2018 року Держархбудінспекція на чолі з Олексієм Кудрявцевим, запускала повністю автоматизовану е-послугу –із подання повідомлення про початок будівельних робіт без втручання посадової особи.

Навіть в липні 2019 мотивуючи не запровадженням електронного кабінету, на той час віце-прем'єр-міністр - міністр регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства Геннадій Зубко, заявив, що наступник Кудрявцева на посаді Голови Держархбудінспекції - Сергій Кузьмін, не пройшов випробувальний термін.

Щось це все ну дуууже красиво виглядає. І ось з’являється чарівник:

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров не з політичної тусовки, тому йому невідомо що попередники це в нас ті самі люди, що й наступники.

Він 16 грудня у мережі Facebook повідомляє,. що в електронний реєстр забудов вшили "привіт" від попередників. Програма дозволяє ховати заведені документи в публічному реєстрі. Та спонукає вирішувати питання за прискорення реєстрації. Щиро звинувачуючи при цьому розробників попередників.

Знову Олексій Кудрявцев погорів на власному недолугому піарі, а ще потягнув за собою колишніх працівників офісу ефективного регулювання BRDO, а зараз вище керівництво держави Олену Шуляк та Олексія Гончарука.

Ну просто премія Дарвіна українського політикума.

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