Держлісагентство при перевірці лісгоспів на Житомирщині виявило, що дерева цінних порід там вирубували на звичайні дрова.

Збитки склали кілька десятків мільйонів гривень. Про це повідомив голова Держагентства лісових ресурсів України Андрій Заблоцький на своїй сторінці у Facebook.

"Найбільші збитки – за невиконання сортиментного плану заготівлі деревини. Простими словами – цінну деревину переводили у дрова. Через це в Олевському лісгоспі збиток на суму 17,3 млн грн, в Попільнянському – 16,7 млн грн", – написав Заблоцький.

Вирубка лісів

За його даними, це в рази більше збитків за "звичайні" незаконні рубки, які в Олевському лісгоспі завдали шкоди на 623 тис. гривень, а в Попільнянському – на 237 тис. гривень.

Також в лісгоспах виявили безліч інших порушень на кшталт незаконного списання паливно-мастильних матеріалів на суму понад 250 тис. грн, і приховування лісових пожеж минулих років. В Олевському лісгоспі – близько 60 га. У Попільнянському лісгоспі було приховано факт загибелі лісових культур на площі понад 20 га.

"Крім того, витрачено понад 1 млн гривень на оренду автомобіля, який не використовувався, і за навантажувач (відсутні первинні документи з обліку роботи). Під питанням і витрати на суму понад 2 млн грн на послуги з переробки деревини, які надавалися приватними структурами" , – повідомив глава Держлісагентства.

За підсумками перевірок директорів Олевського та Попільнянського лісгоспів звільнили, а матеріали передали до правоохоронних органів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, екологи заявили, що законопроєкт №0873 про заборону на суцільну вирубку лісів на гірських схилах Карпатського регіону знімає мораторій на проведення рубок і дозволяє використовувати для заготівлі і вивезення гусеничні трактори.

Прем'єр-міністр України Олексій Гончарук зажадав відсторонити керівника Закарпатського обласного управління лісового та мисливського господарства Валерія Мургу. Як пояснив глава Кабміну в Facebook, причина полягає в численних випадках незаконного вирубування лісів в регіоні.

На початку лютого Верховна Рада прийняла за основу в першому читанні законопроект №2379 про проведення в Україні національної інвентаризації лісів.

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