На Закарпатті фірма за 1 гривню знищить 88 тисяч пачок контрабандних цигарок

Закарпатська митниця за результатами тендеру замовила фірмі з Ужгорода "Нью Екосвіт" послуги зі знищення партії контрабандних цигарок за 1 грн.

Компанія повинна спалити 88389 пачок, які митники зберігають на своєму складі. При цьому спалення не має зашкодити довкіллю та здоров’ю людей. Про це з посиланням на результати тендеру повідомили "Наші гроші".

Як знижували ціну

На тендер очікуваною вартістю 14142 грн. прийшли дві компанії: "Екологічні переробні технології" із ціною 8 839 грн. та "Нью Екосвіт" із ціною 14000 грн. За підсумками аукціону перша фірма знизила ціну до 4 299 грн., а друга – до 1 грн. Таким чином, переможцем став "Нью Екосвіт", з яким зрештою і підписали угоду.

Фірма, що програла, спробувала оскаржити аномально низьку ставку переможця. У митниці заявили, що аномально низька ціна визначається під час конкурентних закупівель, а в нього – спрощена, до того ж переможець надав розрахунок.

Результати тендеру на утилізацію цигарок Prozorro

Фірма колишньої дружини митника

Сайт з'ясував, що фірмою "Нью Екосвіт" володіють місцеві жителі Олександр Вагерич та Віктор Вудмаска, який також нею керує. Колишня дружина Вудмаски Маріанна Готра до лютого 2020 року працювала заступницею начальника Головного територіального управління юстиції з питань державної реєстрації – начальницею Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Закарпатській області.

Крім того, за даними системи "YouControl", до 2016 року співзасновником "Нью Екосвіт" також була Зінаїда Станко, яка досі володіє "Нью Екосвіт Плюс" разом з тим же Олександром Вагеричем. Це дружина Василя Станка – заступника начальника Відділу митного оформлення №1 Митного посту Ужгород Закарпатської митниці ДФС.

"Загалом із 2018 року переможець отримав підрядів на 1,27 млн грн. Із них найбільші – в Департаменту міського господарства Ужгородської міської ради, а також у вищезгаданих Головного теруправління юстиції у Закарпатській області і Закарпатської митниці ДФС", – йдеться у публікації.

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