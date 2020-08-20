В "Укрзалізниці" викрили багатомільйонну корупційну схему

У Вінницькій області на філії "Укрзалізниці" викрили злочинну схему, внаслідок якої державі завдано збитків на майже 12 мільйонів гривень.

Про це йдеться у повідомленні прес-служби на сайті МВС України.

За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, слідство обгрунтовано підозрює посадових осіб філії "Укрзалізниці" в організації схеми привласнення державних коштів через афілійовані комерційні структури, зокрема з ознаками фіктивності.

"Встановлено, що протягом 2019-2020 років філія виділила понад 60 млн гривень для закупівлі товарно-матеріальних цінностей для ремонту пасажирського рухомого складу. Переможцями тендерів стали підконтрольні організаторам структури, яким "Укрзалізниця" перерахувала всю суму", – йдеться у повідомленні.

Експетизи показали, що вартість придбаних товарів було завищено, що завдало збитків державі на суму майже 12 мільйонів гривень.

Обшуки в "Укрзалізниці" mvs.gov.ua

Кримінальне провадження відкрито за статтею "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".

Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.

Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" оголосила про проведення трьох тендерів на закупівлю побутової техніки на суму 870 тисяч гривень.