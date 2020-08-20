В "Укрзалізниці" викрили багатомільйонну корупційну схему
У Вінницькій області на філії "Укрзалізниці" викрили злочинну схему, внаслідок якої державі завдано збитків на майже 12 мільйонів гривень.
Про це йдеться у повідомленні прес-служби на сайті МВС України.
За словами начальника ГУНП у Вінницькій області Івана Іщенка, слідство обгрунтовано підозрює посадових осіб філії "Укрзалізниці" в організації схеми привласнення державних коштів через афілійовані комерційні структури, зокрема з ознаками фіктивності.
"Встановлено, що протягом 2019-2020 років філія виділила понад 60 млн гривень для закупівлі товарно-матеріальних цінностей для ремонту пасажирського рухомого складу. Переможцями тендерів стали підконтрольні організаторам структури, яким "Укрзалізниця" перерахувала всю суму", – йдеться у повідомленні.
Експетизи показали, що вартість придбаних товарів було завищено, що завдало збитків державі на суму майже 12 мільйонів гривень.
Кримінальне провадження відкрито за статтею "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем".
Такий злочин карається позбавленням волі на строк від 7 до 12 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років та з конфіскацією майна.
Як повідомляв OBOZREVATEL, "Укрзалізниця" оголосила про проведення трьох тендерів на закупівлю побутової техніки на суму 870 тисяч гривень.