На українців чекає рекордний курс долара: аналітики назвали вартість

В Україні курс долара в першому тижні грудня може пробити позначку в 24 грн/$. Це рекордний показник для останнього місяця зими. Початок опалювального сезону, незважаючи на прогнози, істотно не вплинуло на вартість валюти.

Про те, яким буде курс долара в найближчий тиждень – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Новий курс долара

Курс гривні продовжує зростати і знаходиться біля позначки в 24 грн/$. Однак, вже в найближчі дні, прогнозують аналітики, психологічний бар'єр буде подолано. Це відбувається на тлі публікації статистики по зарплатах за жовтень, середній номінальний рівень яких досяг 10727 грн, а річні темпи зростання склали 16,4%. У той же час реальне зростання зарплат (з урахуванням інфляції) склав 9,2%.

"Напередодні в Відні, Росія і Україна провели перші з 2014 року двосторонні переговори, в ході яких обговорили врегулювання претензій з газових питань, умови транзиту з 2020 року, а також прямі покупки газу Україною. Діючі контракти між країнами на транзит і поставку газу завершуються в цього року", – відзначає старший аналітик Forex Club Андрій Шевчишин.

В Україні курс долара у суботу, 30 листопада, опустився на 5 копійок

Експерт зазначає: тільки за минулий тиждень долар знизився до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 0,4-0,8%. Різкого зниження вартості валюти чекати не варто, упевнений Шевчишин. "Ймовірно, найближчим часом гривня збереже стабільність і буде торгуватися поблизу позначки 24 грн за долар", – прогнозує аналітик.

Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб додає: долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,0 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 23,8 / 24,0 грн.

Головні причини зміцнення:

• прийняття бюджету на 2020 рік;

• голосування за ринок землі в першому читанні;

• перспективи підписання нової програми з МВФ;

• попит на український держборг.

Долар інтенсивно знижувався, починаючи з минулої п'ятниці. У вівторок і середу курс на міжбанку знижувався нижче позначки 24 грн. У четвер він повернувся вище цього рівня, але курс покупки валюти в банках і раніше залишався під цією позначкою. Повернення курсу вище 24 грн, мабуть, пов'язаний з операціями НБУ з купівлі валюти, без них він би так і залишався нижче цієї позначки. На курс долара в першу чергу тисне попит нерезидентів на гривню для купівлі ОВДП.

Заводи вимагають підвищити курс долара

В Україні вже кілька днів профспілки працівники заводів влаштовують акції під будівлею Національного банку. Одна з ключових вимог – підвищити вартість долара до 27 грн/$. Цього можна домогтися, якщо регулятор вийде на валютний ринок і скупить великий обсяг валюти.

До акції приєдналися українські "жовті жилети" – представники металургійних підприємств з Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей. Серед них – Запорізький завод "Ферросплав", "Нікопольський завод", "Марганецький ГЗК", "Покровський ГЗК", "Дніпроазот" і інші. Протестуючі стверджують, що сьогодні підприємства, на яких вони працюють, практично на межі зупинки.

Проблема в тому, що підприємства, які заробляють на експорті, через зростання гривні втрачають прибуток в перерахунку на національну валюту. Разом з тим знижуються і відрахування в бюджет.

C іншого боку, зниження курсу долара може дозволити знизити частина цін. Наприклад, в доларах закріплена вартість нерухомості, імпортної продукції і навіть бензину.

Так, приблизно п'ята частина споживчого кошика українця – імпортна продукція. Миючі засоби, фрукти, овочі, борошняні вироби і навіть сало купують за кордоном. І витрачають на це долари, тому і ціни відображаються у валюті. Ревальвація дозволяє знижувати ціни в магазинах. Отже, така тенденція також дозволяє знизити загальний рівень інфляції в країні.

До 85% світлих нафтопродуктів Україна купує за долари, тому від курсу залежать і ціни на бензин на українських АЗС. Слідом за бензином змінитися може і вартість транспортування, її також закладають в кінцеві цінники. Так, якщо курс долара знижується на 10 копійок, то вартість бензину повинна зменшитися на 7 копійок.

Правда, продавці часто не поспішають коригувати цінники. По-перше, запас "міцності" становить близько двох тижнів. За цей час закінчиться паливо, куплене ще при старому курсі. По-друге, для бізнесу більш низький курс долара дає можливість заробити на продажах бензину більше.

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