Головна Новини
1 грудня • оновлено в 22:08
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Олександр Литвин
Олександр Литвин
Керівник відділу економіки Всі статті автора

На українців чекає рекордний курс долара: аналітики назвали вартість

22т
Читати матеріал російською

В Україні курс долара в першому тижні грудня може пробити позначку в 24 грн/$. Це рекордний показник для останнього місяця зими. Початок опалювального сезону, незважаючи на прогнози, істотно не вплинуло на вартість валюти.

Про те, яким буде курс долара в найближчий тиждень читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Новий курс долара

Курс гривні продовжує зростати і знаходиться біля позначки в 24 грн/$. Однак, вже в найближчі дні, прогнозують аналітики, психологічний бар'єр буде подолано. Це відбувається на тлі публікації статистики по зарплатах за жовтень, середній номінальний рівень яких досяг 10727 грн, а річні темпи зростання склали 16,4%. У той же час реальне зростання зарплат (з урахуванням інфляції) склав 9,2%.

"Напередодні в Відні, Росія і Україна провели перші з 2014 року двосторонні переговори, в ході яких обговорили врегулювання претензій з газових питань, умови транзиту з 2020 року, а також прямі покупки газу Україною. Діючі контракти між країнами на транзит і поставку газу завершуються в цього року", – відзначає старший аналітик Forex Club Андрій Шевчишин.

В Україні курс долара у суботу, 30 листопада, опустився на 5 копійок

В Україні курс долара у суботу, 30 листопада, опустився на 5 копійок

Експерт зазначає: тільки за минулий тиждень долар знизився до гривні на всіх сегментах валютного ринку на 0,4-0,8%. Різкого зниження вартості валюти чекати не варто, упевнений Шевчишин. "Ймовірно, найближчим часом гривня збереже стабільність і буде торгуватися поблизу позначки 24 грн за долар", – прогнозує аналітик.

Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб додає: долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,0 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 23,8 / 24,0 грн.

Новини
Долар пішов вниз: на скільки подешевшала валюта в банках України

Головні причини зміцнення:

• прийняття бюджету на 2020 рік;

• голосування за ринок землі в першому читанні;

• перспективи підписання нової програми з МВФ;

• попит на український держборг.

Долар інтенсивно знижувався, починаючи з минулої п'ятниці. У вівторок і середу курс на міжбанку знижувався нижче позначки 24 грн. У четвер він повернувся вище цього рівня, але курс покупки валюти в банках і раніше залишався під цією позначкою. Повернення курсу вище 24 грн, мабуть, пов'язаний з операціями НБУ з купівлі валюти, без них він би так і залишався нижче цієї позначки. На курс долара в першу чергу тисне попит нерезидентів на гривню для купівлі ОВДП.

Заводи вимагають підвищити курс долара

В Україні вже кілька днів профспілки працівники заводів влаштовують акції під будівлею Національного банку. Одна з ключових вимог – підвищити вартість долара до 27 грн/$. Цього можна домогтися, якщо регулятор вийде на валютний ринок і скупить великий обсяг валюти.

До акції приєдналися українські "жовті жилети" – представники металургійних підприємств з Дніпропетровської, Запорізької та Кіровоградської областей. Серед них – Запорізький завод "Ферросплав", "Нікопольський завод", "Марганецький ГЗК", "Покровський ГЗК", "Дніпроазот" і інші. Протестуючі стверджують, що сьогодні підприємства, на яких вони працюють, практично на межі зупинки.

Новини
Що буде з курсом долара в Україні: озвучено прогноз на тиждень

Проблема в тому, що підприємства, які заробляють на експорті, через зростання гривні втрачають прибуток в перерахунку на національну валюту. Разом з тим знижуються і відрахування в бюджет.

C іншого боку, зниження курсу долара може дозволити знизити частина цін. Наприклад, в доларах закріплена вартість нерухомості, імпортної продукції і навіть бензину.

Так, приблизно п'ята частина споживчого кошика українця – імпортна продукція. Миючі засоби, фрукти, овочі, борошняні вироби і навіть сало купують за кордоном. І витрачають на це долари, тому і ціни відображаються у валюті. Ревальвація дозволяє знижувати ціни в магазинах. Отже, така тенденція також дозволяє знизити загальний рівень інфляції в країні.

До 85% світлих нафтопродуктів Україна купує за долари, тому від курсу залежать і ціни на бензин на українських АЗС. Слідом за бензином змінитися може і вартість транспортування, її також закладають в кінцеві цінники. Так, якщо курс долара знижується на 10 копійок, то вартість бензину повинна зменшитися на 7 копійок.

Правда, продавці часто не поспішають коригувати цінники. По-перше, запас "міцності" становить близько двох тижнів. За цей час закінчиться паливо, куплене ще при старому курсі. По-друге, для бізнесу більш низький курс долара дає можливість заробити на продажах бензину більше.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Курс валют" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Олександр Литвин Олександр Литвин
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня
Поділитися у Facebook
1
Коментарі
27
28
Смішно
3
Цікаво
0
Сумно
14
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Imir Imir
Imir Imir
вот только в продаже почему-то доллара нет,а так да нарисованный "рекордный"курс
Показать комментарий полностью
Ответить
0
2

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги