На українців чекає новий курс долара: як на гривню вплинуть бюджет і осінь

В Україні, незважаючи на початок опалювального періоду, вартість гривні залишається у стабільному діапазоні близько 25 грн/$. У перший тиждень листопада аналітики очікують "штиль", а вже за кілька тижнів на вартість валюти впливатимуть ситуація з держбюджетом і співпраця з МВФ.

OBOZREVATEL з'ясував, чого чекати українцям від курсу долара найближчим часом.

Широкий діапазон: як і чому зміниться курс долара

Ситуація на валютному ринку в Україні, незважаючи на старт опалювального сезону, період активних виплат по кредитах і традиційних осінніх девальваційних настроїв залишається у вкрай вузькому діапазоні. Гривня зберегла позицію біля знакової позначки у 25 грн/$.

"Ймовірно, найближчим часом гривня увійде у ширший діапазон руху – 24,6–24,8 гривень за долар", – прогнозує керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

Це відбувається на тлі повідомлення про те, що платоспроможні банки України за перші дев'ять місяців 2019 року одержали більше 1,9 млрд доларів прибутку, тобто в 4,4 рази більше, ніж за аналогічний період 2018 року. "Новини попередніх днів продовжують нести позитив ринку. Приплив зовнішніх інвестицій зберігається, що підтримує гривню", – пояснює експерт.

Колега Шевчишина з компанії "Альпарі" Вадим Іосуб додає: початок місяця найчастіше минає тихо і спокійно. Мовляв, основні виплати і платежі вже зроблені, у зв'язку з чим активність на ринку знижується. Цього ми і чекаємо найближчого тижня.

"На початку наступного тижня відбуватимуться аукціони ОЗДП (облігації зовнішньої державної позики. – Ред.), на них пропонуватимуться довгі папери, через які і формується попит на гривню. У зв'язку з цим особливої підтримки в цей період вона не отримає. Сам аукціон дозволить гривні формувати імпульс на розмірі кількох десятків копійок, не більше того", – ділиться прогнозом Іосуб.

За оцінками експерта, найвірогідніший курс на наступний тиждень – 24,8 грн/$. При цьому, що цікаво, у парі з євро гривня має менше потенціалу. Наступного тижня, у зв'язку із сезонним попитом на євро, покращується динаміка економіки з боку Європейського Союзу. "Євро буде зміцнювати свої позиції, і демонструвати невелике зростання щодо гривні. Таким чином, до кінця наступного тижня ми можемо очікувати євро біля позначки у 28 гривень", – зазначає експерт.

Фінансовий аналітик Єгор Комов також погоджується: долар у перший тиждень листопада може досягти позначки у 25 грн/$. "Зараз бачимо відносно стабільну ситуацію. У більш довгостроковій перспективі ключовими факторами, які впливатимуть на курсову ситуацію, стануть: що буде в проєкті державного бюджету до другого читання і коли його ухвалять, які сигнали отримаємо від МВФ і чи зможе уряд продовжити співпрацю", – зазначає експерт.

Чому долар впливає на всіх

Вартість валюти відбивається на всіх українцях, навіть якщо вони не бувають за кордоном і жодного разу у житті не тримали у руках купюри із зображенням американських президентів.

Нерухомість. Весь вторинний ринок нерухомості закріплений у доларах. І хоча за законом угоди можна проводити тільки у гривні, продавці спочатку називають цінник у валюті. Для прикладу, квартиру за $30 тисяч у квітні минулого року можна було купити за 840 тисяч гривень, а зараз – всього за 735 тисяч. Економія складе 105 тисяч гривень.

Імпорт. Приблизно п'ята частина споживчого кошика українця – імпортна продукція. Мийні засоби, фрукти, овочі, борошняні вироби і навіть сало купують за кордоном. І витрачають на це долари, тому і ціни відображаються у валюті. Ревальвація дозволяє знижувати ціни у магазинах. Отже, така тенденція також дозволяє знизити загальний рівень інфляції в країні.

Авто. Також фактично весь авторинок зафіксований у валюті. Машини привозять з-за кордону, тому і продають їх у прив'язці до долара.

Бензин. До 85% світлих нафтопродуктів Україна купує за долари, тому від курсу залежать і ціни на бензин на українських АЗС. Слідом за бензином змінитися може і вартість транспортування, її також закладають у кінцеві цінники. Так, якщо курс долара знижується на 10 копійок, то вартість бензину має зменшитися на 7 копійок.

Щоправда, продавці часто не поспішають коригувати цінники. По-перше, запас "міцності" становить близько двох тижнів. За цей час закінчиться паливо, куплене ще за старого курсу. По-друге, для бізнесу нижчий курс долара дає можливість заробити на продажах бензину більше.

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