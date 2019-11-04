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4 листопада • оновлено в 15:34
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Олександр Литвин
Олександр Литвин
Керівник відділу економіки Всі статті автора

На українців чекає новий курс долара: як на гривню вплинуть бюджет і осінь

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В Україні, незважаючи на початок опалювального періоду, вартість гривні залишається у стабільному діапазоні близько 25 грн/$. У перший тиждень листопада аналітики очікують "штиль", а вже за кілька тижнів на вартість валюти впливатимуть ситуація з держбюджетом і співпраця з МВФ.

OBOZREVATEL з'ясував, чого чекати українцям від курсу долара найближчим часом.

Широкий діапазон: як і чому зміниться курс долара

Ситуація на валютному ринку в Україні, незважаючи на старт опалювального сезону, період активних виплат по кредитах і традиційних осінніх девальваційних настроїв залишається у вкрай вузькому діапазоні. Гривня зберегла позицію біля знакової позначки у 25 грн/$.

"Ймовірно, найближчим часом гривня увійде у ширший діапазон руху – 24,6–24,8 гривень за долар", – прогнозує керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

На українців чекає новий курс долара: як на гривню вплинуть бюджет і осінь

Це відбувається на тлі повідомлення про те, що платоспроможні банки України за перші дев'ять місяців 2019 року одержали більше 1,9 млрд доларів прибутку, тобто в 4,4 рази більше, ніж за аналогічний період 2018 року. "Новини попередніх днів продовжують нести позитив ринку. Приплив зовнішніх інвестицій зберігається, що підтримує гривню", – пояснює експерт.

Колега Шевчишина з компанії "Альпарі" Вадим Іосуб додає: початок місяця найчастіше минає тихо і спокійно. Мовляв, основні виплати і платежі вже зроблені, у зв'язку з чим активність на ринку знижується. Цього ми і чекаємо найближчого тижня.

"На початку наступного тижня відбуватимуться аукціони ОЗДП (облігації зовнішньої державної позики. – Ред.), на них пропонуватимуться довгі папери, через які і формується попит на гривню. У зв'язку з цим особливої підтримки в цей період вона не отримає. Сам аукціон дозволить гривні формувати імпульс на розмірі кількох десятків копійок, не більше того", – ділиться прогнозом Іосуб.

За оцінками експерта, найвірогідніший курс на наступний тиждень – 24,8 грн/$. При цьому, що цікаво, у парі з євро гривня має менше потенціалу. Наступного тижня, у зв'язку із сезонним попитом на євро, покращується динаміка економіки з боку Європейського Союзу. "Євро буде зміцнювати свої позиції, і демонструвати невелике зростання щодо гривні. Таким чином, до кінця наступного тижня ми можемо очікувати євро біля позначки у 28 гривень", – зазначає експерт.

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Фінансовий аналітик Єгор Комов також погоджується: долар у перший тиждень листопада може досягти позначки у 25 грн/$. "Зараз бачимо відносно стабільну ситуацію. У більш довгостроковій перспективі ключовими факторами, які впливатимуть на курсову ситуацію, стануть: що буде в проєкті державного бюджету до другого читання і коли його ухвалять, які сигнали отримаємо від МВФ і чи зможе уряд продовжити співпрацю", – зазначає експерт.

Чому долар впливає на всіх

Вартість валюти відбивається на всіх українцях, навіть якщо вони не бувають за кордоном і жодного разу у житті не тримали у руках купюри із зображенням американських президентів.

Нерухомість. Весь вторинний ринок нерухомості закріплений у доларах. І хоча за законом угоди можна проводити тільки у гривні, продавці спочатку називають цінник у валюті. Для прикладу, квартиру за $30 тисяч у квітні минулого року можна було купити за 840 тисяч гривень, а зараз – всього за 735 тисяч. Економія складе 105 тисяч гривень.

Імпорт. Приблизно п'ята частина споживчого кошика українця – імпортна продукція. Мийні засоби, фрукти, овочі, борошняні вироби і навіть сало купують за кордоном. І витрачають на це долари, тому і ціни відображаються у валюті. Ревальвація дозволяє знижувати ціни у магазинах. Отже, така тенденція також дозволяє знизити загальний рівень інфляції в країні.

Авто. Також фактично весь авторинок зафіксований у валюті. Машини привозять з-за кордону, тому і продають їх у прив'язці до долара.

Бензин. До 85% світлих нафтопродуктів Україна купує за долари, тому від курсу залежать і ціни на бензин на українських АЗС. Слідом за бензином змінитися може і вартість транспортування, її також закладають у кінцеві цінники. Так, якщо курс долара знижується на 10 копійок, то вартість бензину має зменшитися на 7 копійок.

Щоправда, продавці часто не поспішають коригувати цінники. По-перше, запас "міцності" становить близько двох тижнів. За цей час закінчиться паливо, куплене ще за старого курсу. По-друге, для бізнесу нижчий курс долара дає можливість заробити на продажах бензину більше.

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Автор
Олександр Литвин Олександр Литвин
Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня
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Витовский Григорий
Витовский Григорий
А банки свои доходы где взяли? Заработали на ОВГЗ? Вот молодцы эти банки... Интересная ситуация. Банки превратились в кредитора Украины и при этом Украина гарантирует вкладчикам выплаты по вкладам в пределах 200 тыс. На счет квартир не все так радужно. На квартиру обычно откладывают в долларах, так вот цены в долларах выросли. А некоторые застройщики вяжут уже к гривне, так что экономия, если и есть, то в каких-то конкретных случаях.
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voznyk ruslan
voznyk ruslan
Дивно, якось вже листопад, а гривня особливо після літа невпала
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Назначьте Янука премьером и доллар опустится до 12-16 грн.
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