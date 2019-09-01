На українців чекає новий курс долара: валюта досягне знакової позначки

В Україні курс долара в перший тиждень вересня може опуститися до позначки в 25 грн/$. При цьому довідковий курс долара 1 вересня становив 25,23 грн/$.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин. При цьому експерт зазначив, що стабілізація гривні відбувається на тлі заяви нардепа від "Слуги народу" Данило Гетманцев, який очолив Комітет з питань фінансової і митної політики, про те що в країні можливе збільшення прибуткового податку в країні.

Найближчим часом варто очікувати коливання поблизу поточних оцінок 25-25,2 грн / $

"Ймовірно, в найближчій перспективі курс гривні все ж буде стабільним і не вийде з діапазону 25-25,2 грн/$", прогнозує експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні в 2019 році середній курс долара складе 29,08 грн / $, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку і торгівлі консенсус-прогнозі.

У грудні американська валюта буде продаватися вже по 30,42 грн/$. Так, в 2020 році середній курс складе 30,9 грн/$ (в грудні – 32 грн/$), в 2021-м долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ в кінці періоду).

При цьому гривня 31 липня в банках пробила психологічну позначку. Зокрема, середній курс гривні до американської валюти в покупці був встановлений на рівні 24,78 грн/$.

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