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10 березня • оновлено в 01:33
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На українців чекає новий курс долара: що буде з валютою

2.5т
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В Україні курс долара до середини березня додасть близько 30 коп./$ і подолає позначку в 25 грн/$.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL.Іностранци перестали купувати українські облігації держпозики, МВФ і міжнародні агенції насторожені різкою зміною Кабміну, а економіка в січні вперше за багато місяців показала спад. Все це призведе до зниження курсу гривні по відношенню до долара.

На українців чекає новий курс долара: що буде з валютою

Опитані OBOZREVATEL аналітики сходяться на думці: нова позначка в 25 грн/$ буде подолана вже в найближчі сім днів, до середини березня. Така тенденція – необоротна.

Наприклад, в агентстві Fitch впевнені: цикл пом'якшення ставки НБУ, зниження припливу нерезидентів в ОВДП, збільшення дефіциту рахунку поточних операцій і зростання глобальної невизначеності приведуть до ослаблення гривні в 2020 році в порівнянні з 2019 роком. Торішня тенденція залишиться в історії.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют гривня долар
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