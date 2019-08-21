На українців чекає новий курс долара: прогноз аналітика

В Україні до 27 серпня долар може опуститися до позначки в 25 грн/$. При цьому довідковий курс валюти станом на 21 серпня складає 25,2 грн/$

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив аналітик Єгор Комов. "Зараз гривня стабілізувалася близько існуючих позначок і протримається на такому рівні ще кілька днів. За нашими оцінками в найближчі шість-сім днів можлива ревальвація до 25 грн", – відзначає аналітик.

Найближчим часом варто очікувати коливання поблизу поточних оцінок 25-25,5 грн/$

На що впливає курс долара:

на ціни на бензин – більшу частину світлих нафтопродуктів Україна імпортує (купує за валюту);

на нерухомість – на вторинному ринку ціни зафіксовані у валюті;

на вартість автомобілів – машини також купують за кордоном, тому й ціна зафіксована в доларах;

п'ята частина споживчого кошика – імпорт. Чим дешевша валюта, тим менша інфляція.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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