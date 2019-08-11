На українців чекає новий курс долара: прогноз аналітика

В Україні очікується тривала стабілізація курсу долара. Гривня до середини серпня може вирости ще на 20-30 коп./$ до 25,2 грн/$.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. "Тижневе зміна курсів на різних сегментах ринку може свідчити про те, що долар стабілізується поблизу поточних значень. На найближчий тиждень ми очікуємо помірного зниження курсу долара до гривні на міжбанку і його стабілізацію на готівковому ринку. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 25 , 2 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 25,2/25,5 грн", – розповідає аналітик Вадим Іосуб.

На що впливає курс долара:

на ціни на бензин – більшу частину світлих нафтопродуктів Україна імпортує (купує за валюту);

на нерухомість – на вторинному ринку ціни зафіксовані у валюті;

на вартості автомобілів – машини також купують за кордоном, тому й ціна зафіксовані в доларах;

п'ята частина споживчого кошика – імпорт. Чим дешевше валюта, тим менше інфляція.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні — 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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