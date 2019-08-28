На українців чекає новий курс долара: останній шанс

В Україні готівковий курс долара до 1 вересня буде перебувати нижче позначки в 25 грн/$, при цьому в банках він може досягти 25,2 грн/$. Уже восени долар може істотно подорожчати.

Такий прогноз OBOZREVATEL озвучив аналітик Володимир Мазуренко. За його оцінками, наразі вартість долара перебуває біля свого рівня стабілізації. Девальваційний чинник може протриматися ще близько тижня, а після можлива девальвація. "Думаю, зараз гарний період для купівлі долара. Цей період дуже швидко закінчиться. Уже восени будемо бачити поступовий рух до нової психологічної позначки близько 25,5-26 грн/$", – прогнозує аналітик.

На що впливає курс долара:

на ціни на бензин – більшу частину світлих нафтопродуктів Україна імпортує (купує за валюту);

на нерухомість – на вторинному ринку ціни зафіксовані у валюті;

на вартість автомобілів – машини також купують за кордоном, тому й ціна зафіксована в доларах;

п'ята частина споживчого кошика – імпорт. Чим дешевша валюта, тим менша інфляція.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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