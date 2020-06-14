На українців чекає новий курс долара через МВФ: аналітики спрогнозували вартість

В Україні найближчим часом курс долара має шанси як на зміцнення, так і на девальвацію. З одного боку, падіння економіки робить нашу країну менш привабливою для інвесторів, з іншого – новий транш від МВФ поліпшив очікування учасників ринку.

Про те, що буде з курсом долара найближчим часом – читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що буде з курсом долара

Прогнози аналітиків щодо майбутнього курсу долара розходяться. Так, керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин вважає, що гривню чекає не найкращий тиждень, а курс може перейти в діапазон із верхньою межею в 26,9 грн/$ (станом на 12 червня вартість американської валюти становить 26,7 грн/$ ). І ось чому:

У МВФ вважають, що ВВП країни скоротиться на 8,2%, що на 0,5 процентного пункту нижче квітневого прогнозу. МВФ також прогнозує, що зовнішній борг України через пандемію збільшиться в 2020 році до 93% ВВП країни, водночас у 2019 році він становив 78,8% ВВП.

На світових фінансових ринках напередодні стався розпродаж, фондові ринки і сировина впали на більш ніж 5%, на тлі побоювань нової хвилі пандемії і введення карантину. Країни, що розвиваються на тлі таких побоювань стають непривабливими для інвесторів, що відбивається на падінні вартості активів і валют цих країн. Україна не виняток. Нерезиденти продовжують виходити з ОВДП.

Курс долара

"Ймовірно, на тлі таких несприятливих очікувань гривня може ослабнути і перейти в діапазон 26,6-26,9 гривні за долар", – розповідає Шевчишин.

Старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб упевнений, що гривня зміцнюватиметься. Мовляв, як відзначають в НБУ, ситуація на валютному ринку сприятлива і причин для зниження валюти немає. "На найближчий тиждень ми очікуємо незначного зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 26,6 грн, а готівковий долар у банках може торгуватися близько 26,4/26,6 грн", – розповідає Іосуб.

Зміцнення до 26,6 грн/$ також прогнозує й аналітик Єгор Комов. "У перспективі найближчих семи днів ми очікуємо плавну ревальвацію гривні, яка пов'язана з настроями учасників ринку в зв'язку з новиною про отримання чергового траншу МВФ", – розповідає Комов.

Експортери утримуються від активного продажу валюти у зв'язку з погашенням ПДВ та отриманням гривні, тоді як іноземні інвестори продовжують виходити з ОВДП.

Курс долара

Які новини вплинули на курс долара:

Кабінет міністрів оголосив план дій щодо подолання наслідків кризових явищ, викликаних Сovid-19 і карантину;

уряд допускає скорочення ВВП країни в 2020 році на 4-8% порівняно з 2019 роком;

Нацбанк очікує піку рівня безробіття через коронавірус у другому кварталі поточного року. Раніше повідомлялося, що кількість безробітних в Україні через карантин зросла в травні на 48% – до 456,8 тис. осіб;

Україна на початку червня отримала кредит МВФ.

Що буде з економікою України

Зараз не всі уряди беруться робити прогнози більш як на 100 днів, розповідає прем'єр Шмигаль. Мовляв, усе так швидко змінюється, що передбачити нічого неможливо. Водночас у Кабміні очікують, що ВВП може впасти на 4-8%, як порівняти з 2019 роком.

"Україна 2020 року може зіткнутися з падінням експорту (-10%), імпорту (-14,5%), розширенням дефіциту бюджету (8% ВВП) і зростанням рівня безробіття (до 9,5%)", – йдеться у програмі уряду.

У Кабміні також нагадали, що економічна рецесія не закінчиться одночасно з припиненням поширення коронавірусу, а зниження ВВП може тривати протягом року.

На українців чекає новий курс долара через МВФ: аналітики спрогнозували вартість

Зараз передбачити ситуацію дуже складно, погоджується старший аналітик "Альпарі" Вадим Іосуб. Крім уже звичних економічних чинників (кредити від МВФ, ситуація на зовнішніх ринках, попит на український експорт тощо), свою роль відіграє також і ситуація з поширенням коронавірусу.

"Варіанти розвитку економічної ситуації – це рівняння з багатьма невідомими. Частина з них має не економічний, а епідеміологічний характер, і взагалі не може прогнозуватися економістами. Частина параметрів має зовнішню природу: поведінка економіки в країнах, що є основними економічними партнерами, динаміка світових цін на експортовану з України сировину", – розповідає Іосуб.

Відновлення української економіки може відбуватися за найбільш різними сценаріями:

траєкторія набуде форми "V" (швидке відновлення);

"U" (плавне відновлення);

"L" (економіка впала й надовго залишилася на дні).

Найкраще в цей період почуватимуться послуги доставки, охорони здоров'я, телекомунікації та зв'язку. Керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин упевнений: економіка в Україні відновлюватиметься нерівномірно в різних секторах і навіть регіонах.