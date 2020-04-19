На українців чекає новий курс долара: аналітики розповіли, скільки коштуватиме гривня

В Україні долар найближчим часом може подешевшати до 27 грн/$. Учасники ринку в очікуванні двох подій: закінчення карантину та новин про підписання нового меморандуму з МВФ. Будь-що з цього здатне кардинально вплинути на ситуацію з валютою.

Про те, як зміниться курс долара найближчим часом, читайте в матеріалі OBOZREVATEL.

Що буде з курсом долара

Аналітики кажуть: зараз головний фактор, який впливатиме на курс валют в Україні, – це можлива співпраця з МВФ. І мова навіть не про отримання кредиту. Щойно Україна підпише меморандум, ще до перерахування коштів настрої на валютному ринку зміняться.

Ще один не менш важливий чинник – дата завершення обмежувальних заходів. Чим швидше їх скасують, тим краще складеться ситуація.

"Оптимістичні заяви влади про перспективи отримати $2 млрд кредитних коштів від МВФ у травні, а до кінця року – ще додаткові $3 млрд підтримують курс. В іншому ж ринок рухається безвільно: під впливом ситуативних дисбалансів попиту та пропозиції, в очікуванні більш чіткої дати виходу з жорсткого карантину. Ймовірно, найближчим часом гривня коливатиметься в діапазоні 27-27,5 грн/$", – пояснює керівник відділу аналітики Forex Club Андрій Шевчишин.

Курс долара

Його колега з "Альпарі" Вадим Іосуб прогнозує зниження курсу долара в Україні. "Найближчого тижня ми очікуємо помірне зниження курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень приблизно за 27,0 грн, а готівковий долар у банках – орієнтовно 27,1-27,4 грн", – розповів аналітик у коментарі OBOZREVATEL.

Перша заступниця голови НБУ Катерина Рожкова заявила, що в квітні на валютному ринку країни психологічні настрої змінилися економічними розрахунками. Вона зазначила, що за підсумками двох тижнів квітня НБУ викупив у резерви майже пів мільярда доларів, і сьогодні резерви становлять 25 млрд доларів, майже повернувшись до рівнів початку року. За словами Рожкової, в Україні вистачає запасу міцності для того, щоб гідно та впевнено витримати ті нові випробування, які ми маємо у зв'язку з карантином і боротьбою з пандемією.

Новий макропрогноз

Незважаючи на те, що наразі курс долара залишається в стабільному діапазоні й поки ще має всі шанси на зниження, 2020 року очікується значна девальвація. У всякому разі, так стверджується у переглянутому Кабінетом міністрів прогнозі, який заклали в оновленому бюджеті країни. Так, за оцінками уряду, в середньому за рік вартість валюти становитиме 29,5 грн/$.

Переглянутий макропрогноз:

ВВП (прогноз на 2020 рік) скоротиться на 3,9%;

ціни зростуть на 8,7% (раніше планували 5,6%);

курс гривні становитиме 29,5 грн/$ (замість 27 грн/$);

середня зарплата за місяць – 11 тис. грн (з урахуванням інфляції не зміниться, як порівняти з 2019 роком);

рівень безробіття – 9,4% (на 1,3% більше, ніж 2019 року);

доходи бюджету скоротяться на 120 млрд грн.

До речі, в макропрогнозі МВФ для України підготували гіршу оцінку. Ми постраждаємо сильніше, ніж більшість сусідніх країн, йдеться у звіті МВФ. Бюджет України переписали з огляду на те, що падіння становитиме 3,9%. Фонд же впевнений, що реальна рецесія буде 7,7%. Для порівняння, Білорусь впаде на 6%, Росія – на 5,5%, Польща – на 4,6%, Хорватія – на 9%, Португалія – на 8%.

Якщо такий прогноз для нас виявиться правильним, цю кризу ми переживемо легше, ніж попередні. У 2015-му ми впали на 9,8%, в 2009-му – на 15,1%, а в 1994-му – на 22,8%.

Але й тут є хороша новина. МВФ очікує, що вже в 2021-му економіка України зросте на 3,6%. Тобто криза масштабна, але коротка. Вперше проблеми в економіці виникли не через структурні економічні негаразди, занепад ринків і накопичені дисбаланси, а через поширення вірусу та карантин.