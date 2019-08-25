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На українців чекає новий курс долара: аналітики назвали вартість

4.1т Читати матеріал російською

В Україні до кінця серпня долар опуститься нижче психологічної позначки в 25 грн/$.

Про це йдеться в матеріалі OBOZREVATEL. Так, опитані аналітики вважають, що довідкова вартість валюти знизиться до 24,8-24,9 грн/$. "Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,9 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 24,8 / 25,1 грн", – прогнозує Вадим Іосуб.

До речі, долар плавно, але стійко знижується з минулого четверга, 15 серпня, і серйозним чином перевіряє на міцність рівень 25 грн. Цей рубіж оборони вже дає слабину. Середній курс покупки долара в банках вже опустився трохи нижче нього. Попит на долар на міжбанківському ринку в четвер також опускався до 24,99 грн, хоча ближче до кінця торгів повернувся трохи вище цього рівня.

долар подорожчав

долар подорожчав

strana.ua

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Долар на вихідних виріс: з'явився свіжий курс валют в Україні

У Нацбанку вже заявили: зупиняти зміцнення національної валюти не збираються. Мовляв, це взагалі не їх завдання. Згладжувати коливання – так, але уникати їх – ні. Відповідно до заяв заступника директора департаменту монетарної політики і економічного аналізу НБУ Володимира Лепушінского, такі дії суперечили б на меті домогтися зниження інфляції до 5%, а також несли б інші загрози для економіки країни, повідомили в прес-службі Нацбанку.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні у 2019 році середній курс долара становитиме 29,08 грн/$, йдеться в опублікованому Міністерством економічного розвитку й торгівлі консенсус-прогнозі.

Водночас у грудні американська валюта продаватиметься вже по 30,42 грн/$. Так, у 2020 році середній курс буде 30,9 грн/$ (у грудні – 32 грн/$), у 2021-му долар може подорожчати до 31,65 грн/$ (33,8 грн/$ у кінці періоду).

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Тема
Курс валют
Місце
Україна
Теги
курс валют долар гривня
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