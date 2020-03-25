На українців чекає масштабна криза: що буде з курсом долара та економікою. Сценарії

В Україні найважча фаза кризи ще тільки попереду. Навіть після того, як карантин офіційно скасують, економіка продовжить падати, а курс долара сягне рекордної за кілька років позначки у 30 грн/$.

Про те, які існують сценарії розвитку економіки України та до чого варто готуватися – читайте у матеріалі OBOZREVATEL.

Два сценарії розвитку ситуації

Перший – позитивний. ВВП впаде на 4-5%, курс долара складе 30 грн/$, інфляція буде близько 5%. Такий прогноз озвучив відомий інвестбанкір Томаш Фіала в ефірі "Свободи слова Савіка Шустера". З ним також погоджується і фінансовий аналітик Володимир Мазуренко. Заступниця голови Офісу президента Юлія Ковалів також вважає, що позитивним сценарієм можна вважати падіння ВВП України на 4%.

Умови. Карантин в більшості країн, зокрема і в Україні, закінчиться у травні. Ринки швидко почнуть відновлюватися, ми підпишемо угоду з МВФ і отримаємо від них кредит у розмірі щонайменше $5,5 млрд.

"Такий прогноз зараз здається найбільш імовірним. Думаю, зараз на нього розрахує і бізнес, і уряд. Але є багато невідомих змінних, прогнозувати складно.. Поки спрогнозувати, як буде розвиватися ситуація, дуже складно", – зазначає аналітик.

Що буде з курсом долара Главред

Другий – негативний. ВВП впаде на 9%, а курс долара сягне 35 грн/$. Значно швидше падатиме і світова економіка. Фінансовий аналітик Єгор Комов вважає: такий сценарій на 2020 рік цілком імовірний, він також передбачає більш тривале падіння сировинних ринків.

Умови. Карантин триватиме до літа чи навіть довше. Економіка ЄС і США обвалитися істотнішими темами, що призведе до найгіршої в історії світової кризи. Агентство Fitch вже знизило прогноз зростання світової економіки на 2020 рік майже вдвічі – до 1,3% з 2,5% (або на $850 млрд).

"Ситуація може значно погіршитися, ми повинні припускати і такий сценарій. Я б сказав, що він менш вірогідний, ніж позитивний, але його також варто враховувати при побудові будь-яких планів і оцінки ситуації", – розповідає Комов.

Що буде з нафтою і газом. Fitch спрогнозувало: середня ціна Brent у 2020 році складе $41 за барель (грудневий прогноз – $62,5). "Ми припускаємо поступове ребалансування нафтового ринку протягом наступних двох-трьох років, проте знижуємо довгострокові прогнози через тривале зростання продуктивності, здатності багатьох нових проєктів бути беззбитковими за досить низьких цін на нафту, а також можливість ослаблення попиту в результаті активнішого використання альтернативних джерел енергії", – зазначають у Fitch.

Ціни на газ на європейських хабах TTF і NBP впадуть до $123,6 зі $194,2. У гривневому еквіваленті це зниження від 5,4 до 3,4 тис. грн за тисячу кубометрів. Пропорційно знизяться і тарифи на блакитне паливо для населення.

Україні не обійтися без МВФ

Як розповіли OBOZREVATEL у Кабміні, щоб подолати кризу, доведеться не тільки урізати витрати бюджету. але і розширювати дефіцит, брати нові кредити. Важливо, щоб кредити були дешевшими (тобто видавалися під маленький відсоток), а це найперше МВФ, ЄБРР, Світовий банк, макрофінансова допомога ЄС.

Глава Нацбанку Яків Смолій на своєму брифінгу заявив: зараз практично всі умови для отримання кредиту виконані. Лишилося тільки ухвалити два законопроєкти – про ринок землі та про банки (найперше стосується ПриватБанку, гарантує, що фінансову установу не можуть повернути колишнім власникам чи знову відкрити після ліквідації).

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