На українських АЗС спрогнозували нове зростання цін на паливо

Вартість бензину та дизелю на українських АЗС зростатиме протягом найближчого тижня. Одна з причин – ослаблення курсу гривні.

При цьому минулого тижня темпи зростання впали втричі і в середньому склали менше 10 копійок на літрі. Про це заявили експерти паливного ринку, йдеться у публікації "Сегодня".

Директор Консалтингової групи "А-95" Сергій Куюн відзначив, що з 10 по 17 липня великооптові партії дизпалива подорожчали на 270 грн/т – до 19940 грн/т.

"Основною причиною зростання стало посилення курсу долара. Тобто знову додався такий чинник, як ослаблення гривні. Дизпаливо повинно коштувати в роздробі дорожче, але поки підвищення вартості гальмують значні запаси. Потенціал зростання цін є, але він буде реалізовуватися поступово. У найближчий тиждень у деяких мереж ще можливе зростання до 50 коп./л", – сказав Куюн.

Чого чекати від цін на газ

Аналітик ринку скрапленого газу Артем Куюн прогнозує, що цього тижня ціни на газ залишаться стабільними.

"Минулого тижня оптова ціна газу знизилася на 440 грн/т, до 18 240 грн/л. На цьому тижні також очікується падіння оптових цін. Але на роздрібному ринку чекаємо ще тиждень стабільності, він не встигне відреагувати на зниження цін в опті", – сказав експерт.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Україні різко здорожчало пальне. На деяких заправках за день у п'ятницю, 17 липня, ціна бензину зросла на 40 коп.