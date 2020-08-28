На тлі протестів у Білорусі з країни почали виїжджати IT-компанії

IT-компанії почали вивозити з Білорусі своїх співробітників на тлі політичної нестабільності в країні.

Також технологічний бізнес відчуває незручності через проблеми з інтернетом, швидкість якого знижена на вимогу влади. Про це йдеться в публікації Forbes.

Хто вже "на валізах"

25 серпня стало відомо, що "Яндекс" вивіз до Києва частину співробітників, які працювали в Мінську. Цьому передували обшуки, влаштовані силовиками в офісі "Яндекса" і Uber.

Британська Godel Technologies теж перевезла деяких співробітників з сім'ями до Києва "для мінімізації ризиків у зв'язку зі сформованою ситуацією в країні".

Розробник ПЗ EPAM з Білорусії, чиї акції торгуються на Нью-Йоркській фондовій біржі, провів "тимчасову релокацію" невеликої кількості ключових співробітників.

Через візит силовиків в мінські офіси "Яндекса" і Uber свій офіс, розташований неподалік, тимчасово закрила компанія Viber. Співробітникам Viber знову дозволили відвідувати офіс з 19 серпня. Глава Viber Джамел агау сказав, що компанія може припинити інвестиції в Білорусь, якщо ситуація не покращиться.

Розробник ігор Wargaming формує план з "можливої релокації частини співробітників і членів їх сімей в інші країни в разі форс-мажорних обставин".

Штурмують сайти вакансій

Сайт повідомив, що незважаючи на існування в Мінську Парку високих технологій (ПВТ), де діє особливий податковий режим для технологічних компаній. ПВТ, в серпні білоруські айтішники помітно частіше стали шукати іншу роботу.

"Кількість розміщених громадянами Білорусії резюме в сферах ІТ і інтернету зросла в серпні 2020 року на 29% до минулого року, повідомив HeadHunter. У білорусів зафіксовано "вибухове зростання" в пошуку роботи в Росії, повідомив представник сервісу з пошуку роботи SuperJob. У серпні цього року приріст шукачів по всіх спеціальностях до серпня 2019 року склав 56% серед чоловіків і 72% серед жінок, уточнив він. Це більше, ніж та в липні 2020 року: на 43% і 30% відповідно", – йдеться в публікації.

Зростання числа бажаючих змінити роботу збігся зі збільшенням числа компаній, роздумують про згортання бізнесу в Білорусі.

Автори відзначили. що ряд білоруських IT-компаній вже перевезли або перевозять частина співробітників в Росію, Україну, Туреччину та інші країни.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна готова прийняти у себе білоруські ІТ-компанії і фахівців, робота яких має проблеми через перебої з інтернетом та мобільним зв'язком, за допомогою яких влада намагається перешкоджати протестам. Про це повідомив міністр цифровий трансформації України Михайло Федоров.

13 серпня в Мінську невідомі озброєні люди увірвалися в офіси компаній "Яндекс" і Uber і заблокували їхню роботу.

У Білорусі підприємці з IT-сфери запропонували матеріальну допомогу співробітникам міліції і спецслужб, якщо вони вирішать звільнитися, щоб не брати участі в жорстких розгонах протестів.

Прямі втрати економіки Білорусі від блокувань інтернету, за допомогою яких влада хотіла перешкодити зв'язку між протестувальниками, становлять приблизно $141 млн.

Не пропусти блискавку! Підписуйся на нас в Telegram