На території "ДНР" раптово зник мобільний зв'язок: що трапилося

На території Донецької області, яка окупована бойовиками "ДНР", у четвер, 29 серпня, зник мобільний зв'язок.

За повідомленням так званого "Міністерства зв'язку ДНР", причина НП – в аварії на лінії зв'язку. Проблеми виникли у магістрального оператора "Углетелеком".

"У всіх операторів телекомунікацій можуть спостерігатися перебої в наданні послуг, можливі погіршення пінгу та зниження зниження швидкості передачі даних", – йдеться в повідомленні.

У "ДНР" немає мобільного зв'язку СВІДОК.info

Як повідомляв OBOZREVATEL, більшість жителів Донбасу заявили, що вважають терористичні "ДНР" і "ЛНР" частиною України. Примітно, що таку думку висловили жителі як вільних, так і тимчасово окупованих територій.

Водночас ватажок "ДНР" Денис Пушилін помилує засуджених, які відбувають покарання на території "республіки", в обмін на їхню службу в "армії".

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