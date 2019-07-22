Схема на вертольотах: САП завершила гучну справу про розкрадання в оборонці

Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) завершила розслідування про розтрату 13 млн грн колишнім керівництвом авіаремонтного заводу "Авіакон" на Сумщині.

Про це пресслужба САП повідомляє на сторінці у Facebook. Там кажуть, що схему провели під час закупівлі вертолітних паливних баків. Справу слухатимуть у Конотопському міськрайонному суді.

В обвинувальному акті фігурують ексдиректор ДП "Авіакон", його колишній заступник і представник приватної компанії офшорної юрисдикції.

"Під час досудового розслідування встановлено, що вказані особи у 2014 році, попередньо домовившись між собою, з порушенням затверджених на підприємстві процедур, організували дві закупівлі за завищеними цінами паливних баків вертольотів для потреб ДП "Авіакон". Такі зловживання завдали інтересам держави більше 13 млн гривень збитків", — повідомляють у САП.

Завод "Авіакон" aviakon.com

Ексдиректору і його заступнику повідомлено про підозру за статтею "Зловживання владою або службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки". Представнику приватної компанії інкримінується пособництво за цією ж статтею.

Їм загрожує позбавлення волі на строк від трьох до шести років із позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років, зі штрафом від 8500 до 17 тис. грн.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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