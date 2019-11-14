На старі схеми своїх людей: команду Зеленського викрили в підлості з вирубкою лісів

Людей з команди президента України Володимира Зеленського запідозрили у тому, що вони намагаються посадити на старі схеми з незаконним вирубуванням лісу своїх ставлеників.

Про це заявив журналіст Роман Онишкевич у блозі на "Цензор.Нет". За його словами, попри те, що Верховна Рада посилила відповідальність за незаконні вирубки, а президент показав серйозність боротьби з "чорними" лісорубами під час поїздки до Харкова, є ознаки того, що у новій владі є прихильники старих схем.

На його думку, одна з ознак цього – ситуація з конкурсом на посаду голови Держагентства лісових ресурсів. Його оголосили з 4 жовтня і він повинен був завершитися ще до 15 жовтня. Однак організатори всупереч ряду законів і постанов вирішили його продовжити – до 17 жовтня.

"Причиною начебто став збій в роботі урядового сайту пошуку вакансій cаreer.gov.ua – принаймні так запевнив прем'єр-міністр Олексій Гончарук. При цьому не згадав, що продовжувати строки подання документів для участі в конкурсі протизаконно. Можливо, молодий прем’єр ще не встиг повністю ознайомитися з українським законодавством? Навряд чи можна зробити такий висновок, якщо поцікавитися тим, хто реально вирішив "наздогнати" участь у конкурсі", – написав Онишкевич.

За його даними, за державну зарплату в 24 тис. гривень на посаді голови Держлісагентства готові працювати експерти, яких об'єднує дружба з прем'єр-міністром Гончаруком.

"Перший – Андрій Заблоцький. Безпосередньо до проблем лісу пан Заблоцький ніякого відношення не має. А до прем’єра – має. Юрист, експерт у сфері аграрного бізнесу, він очолює сільськогосподарський напрямок у BRDO – Офісі ефективного регулювання, який фінансується за кошти Євросоюзу. Найцікавіше – саме BRDO раніше очолював теперішній Прем’єр-міністр Олексій Гончарук, а багатьох її колишніх співробітників можна зустріти в урядових кабінетах і в залі парламенту. Практично всі експерти з Офісу ефективного регулювання отримали чи то міністерські портфелі, чи то депутатські мандати. І тільки Андрій Заблоцький, з яким Олексія Гончарука об’єднує спільна робота залишився за бортом", – написав Онишкевич.

Він допускає, що ставку прем'єр зробив не на одну людину. "Пов’язаний з ним другий учасник конкурсу – однопартієць і його друг Остап Єднак. Щоправда, якщо у разі призначення Заблоцького Гончаруку можуть пред’явити хіба кумівство, то у випадку Єднака звинувачень може посипатися набагато більше, адже колишнього бізнесмена у лісовій сфері неодноразово звинувачували в участі у тіньових схемах", – заявив журналіст.

На його думку, на порушення при проведенні конкурсу повинні відреагувати правоохоронці і громадськість. Онишкевич впевнений, що через порушення при проведенні конкурсу його результати в суді може скасувати будь-який юрист.

"Нам же залишається лише спостерігати і сподіватися, що все ж здоровий глузд візьме гору над бажанням прилаштувати друзів на "тепленьке місце". Адже від нового керівника Держагентства залежатиме, чи вдасться зупинити знищення одного з найцінніших ресурсів України", – написав Онишкевич.

Незаконна вирубка лісу

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