Затримали 10 млрд грн: міста через Офіс президента залишилися без грошей

Кабінет міністрів України затримує українським містам виплату понад 10 млрд грн, які призначені на їх розвиток.

Гроші повинні були дати ще місяць тому. Про це "Економічній правді" розповіли мери кількох міст.

Йдеться про суму в 7,6 млрд грн з фонду регіонального розвитку і 2,5 млрд грн субвенції на соціально-економічний розвиток. За словами керівника Асоціації міст України Олександра Слобожана, близько 1,4 млрд грн з цих грошей повинні були піти в малі міста, де їх збиралися витратити на комунальну інфраструктуру і підготовку шкіл до навчального року.

"Наведу приклад однієї школи в Прилуках. Коштом перших траншів субвенції вони провели ремонт, а тепер не можуть закупити меблі", – говорить Слобожан.

Мери припускають, що причина може бути в можливих позачергових місцевих виборах. "Ймовірно, ці затримки – результат політичних ігор. Як на мене, на тлі розмов про можливі дострокові вибори на місцевому рівні влада переживає, що мери можуть пропіаритися за рахунок цих коштів", – каже мер Гайворона Роман Волуйко.

Видання наводить копію листа за підписом керівника Офісу президента Андрія Богдана. Її на Facebook опублікував керівник Львівської обласної ради Олександр Ганущин. Богдан просить у прем'єр-міністра Володимира Гройсмана призупинити витрати по розподілу частини субвенції на соціально-економічний розвиток та Фонд регіонального розвитку до формування нового складу уряду.

Лист Богдана Гройману facebook.com / Олександр Ганущин

Українським містам не дали понад 10 млрд грн Економічна правда

Як повідомляв OBOZREVATEL, в партії "Слуга народу" не бачать нічого поганого в фінансуванні політичних партій з бюджету. Питання лише в тому, щоб гроші витрачалися правильно. Про це сказав глава політсили Дмитро Разумков під час брифінгу у Верховній Раді.

Тим часом в партії "Слуга народу" сподіваються, що проект бюджету України на 2020 рік новий Кабінет міністрів представить Верховній Раді до 15 вересня. Про це заявив майбутній народний депутат від команди влади Данило Гетманцев.

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