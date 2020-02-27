Зарплати і пенсії українців опинилися під загрозою, за комуналку приходять космічні платіжки, а реформи реалізують лише на словах – такі результати роботи Кабміну Гончарука за перші пів року.

В Україні повністю провалили виконання бюджету, плани з доходів зриває і в 2020-му. Різниця між тим, що повинні отримати на цей час, і що є зараз – вже більш ніж 20 млрд грн.

Такими темпами вже через кілька місяців доведеться або скорочувати витрати, або набирати нові борги, або оголошувати дефолт.

OBOZREVATEL зібрав топ-5 провалів уряду Олексія Гончарука.

Держборг зростає як на дріжджах, а ОВДП обвалили курс

Після зниження рівня держборгу з 2018-го по 2019 рік, уже за нового Кабміну, позначка сягнула рекордного значення. На 2020-й це 2 трлн 364 млрд (або $96,4 млрд за актуальним курсом долара).

У 2019-му держборг склав $ 84,4 млрд (або 1 трлн 998 млрд грн). Тобто у валютному еквіваленті цифра зросла на 14,2%! Крім того, Мінфін у 2019-му випустив і продав рекордну кількість спекулятивних облігацій внутрішньої держпозики.

Реальна відсоткова ставка за ними досягала 33-36%. Так, іноземці продавали долари при курсі 27-27,7 грн/$ і купували на них гривню для купівлі ОВДП, а держава повертає гроші за ОВДП при курсі у 24,5-25 грн/$.

Це призвело до різкого падіння курсу долара в Україні. В результаті зменшилися валютні виторги експортерів, митні надходження до бюджету.

Тарифи обіцяли знизити. А в результаті у платіжках – величезні суми

Кабмін за пів року роботи не спромігся переписати постанову про методику розрахунку платежів за комунальні послуги. З початком опалювального сезону окремим квартирам почали приходити величезні суми у платіжках.

Причина – за законом їх зобов'язали платити за сусідів. В "Київтеплоенерго", де надіслали одній з квартир платіжку за тепло на 53 тис. грн, погоджуються – це несправедливо, але діяли вони згідно із законом.

Бюджет зірвали

Бюджет України, згідно з даними Мінфіну, виконали з дірою у 81 млрд грн. Фактично, відбувся внутрішній дефолт, коли держава не змогла виконати свої зобов'язання, і у грудні 2019 року припинила всі виплати.

В Україні план надходжень до бюджету з січня по грудень провалили на 105 млрд грн. Фактично в країні оголосили внутрішній дефолт. Регіони позбулися грошей. Всьому виною – провал на митниці і різке падіння курсу долара.

Кабінет міністрів перевів розподіл коштів у ручний режим. Будівельні компанії, підрядники, які отримували замовлення від держави під кінець року, залишилися ні з чим. Як заявив у коментарі OBOZREVATEL колишній глава Одеської облдержадміністрації Максим Степанов, держава таким кроком ризикує повністю втратити довіру бізнесу.

Взявся за "схеми", коли запахло смаженим?

Тільки через пів року роботи Олексій Гончарук заявив, що в країні вирішили позбутися схем з ПДВ. З його слів випливає, що до цього, вже з новим керівництвом, махінації, відкати і скручування спокійно діяли.

Більше того, Гончарук несподівано заявив про початок "переформатування ДФС". Цей орган ліквідується у рамках розпочатої ще минулим Кабміном реформи. Так, за податкові надходження вже зараз відповідає Державна податкова служба, а за митні платежі – Державна митна служба.

Тобто прем'єр вирішив зайнятися органом, якого позбавили більшості функцій і незабаром ліквідують.

Що цікаво, такі заяву глава Кабміну зробив наступного дня після того, як різні високопосадовці злили у ЗМІ інформацію про можливу відставку Гончарука.

Уряд розробив бюджет боржника, соціальні програми урізали, реформи проігнорували

Як уже підрахував OBOZREVATEL, у 2020 році кожен українець своїми податками заплатить близько 10 тисяч гривень на держборг, включаючи новонароджених дітей і людей похилого віку. Бюджет країни підготувало Міністерство фінансів. А враховуючи, що саме вони відповідають за боргову політику, гроші на борги фактично забрали в інших центральних органів виконавчої влади.

Як завжди, найбільше страждає Мінсоц. Це відомство традиційно забирає левову частку коштів (на субсидії, соціальні допомоги тощо). Бюджет на субсидії склав всього 47 млрд грн (у 2019-му – близько 55 млрд). І це з урахуванням, що взимку дорожчає газ, а після запуску ринку електроенергії доведеться підвищувати тарифи на "струм" для населення.

Єдиною "захищеною" виявилася стаття "на погашення держборгу". Так, за словами прем'єра, кожна третя гривня піде кредиторам. Це рекордні обсяги виплат. Причому така ситуація очікується і в наступному році.

А ось від легалізації грального бізнесу Кабмін планує отримати лише 3 млрд грн.

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