На "Південмаші" зібралися випустити 5000 електробусів на 23 млрд гривень

Українській державний завод "Південмаш", Національне космічне агентство та південнокорейська компанія Caris підписали мемораднум на виробництво 5000 електроавтобусів і 7800 зарядних станцій.

Угода передбачає підписання договорів на суму 23 млрд гривень (майже $850 млн) з термінами виробництва до 2023 року. Про це повідомили на сайті підприємства у п'ятницю, 10 липня.

"Сторони ухвалили програму спільних дій щодо локалізації виробництва електробусів і зарядних станцій, обміну ліцензійними угодами і технологіями, запланували спільну участь у виставках, обговорили можливості і потенціал експорту електробусів у Європу", – йдеться у повідомленні.

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