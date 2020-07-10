На "Південмаші" зібралися випустити 5000 електробусів на 23 млрд гривень
На "Південмаші" збираються випускати електроавтобуси. Колаж Обозревателя
Українській державний завод "Південмаш", Національне космічне агентство та південнокорейська компанія Caris підписали мемораднум на виробництво 5000 електроавтобусів і 7800 зарядних станцій.
Угода передбачає підписання договорів на суму 23 млрд гривень (майже $850 млн) з термінами виробництва до 2023 року. Про це повідомили на сайті підприємства у п'ятницю, 10 липня.
"Сторони ухвалили програму спільних дій щодо локалізації виробництва електробусів і зарядних станцій, обміну ліцензійними угодами і технологіями, запланували спільну участь у виставках, обговорили можливості і потенціал експорту електробусів у Європу", – йдеться у повідомленні.
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