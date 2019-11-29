Постачали окупантам сировину: завод Фірташа погорів на хитрій схемі поставок до Криму

Правоохоронці зупинили незаконний видобуток ропи з о. Сиваш. Його організувала київська фірма, а сировина йшла на завод олігарха Дмитра Фірташа на території анексованого Криму.

Про це пресслужба прокуратури Криму повідомила у Facebook. Правоохоронці провели обшуки в офісі київської фірми, а також на насосній станції у Херсонській області, яка розташована на адмінкордоні з півостровом.

"Слідством встановлено, що підприємство, яке перебуває у Києві, сприяло кримському содовому заводу в незаконному видобутку корисних копалин загальнодержавного значення. Сприяння полягало в забезпеченні роботи станції, на якій працювали 6 промислових насосів і перекачували "кондиційну ропу" з центральної в західну частину озера Сиваш для содового заводу", – йдеться у повідомленні прокуратури.

За даними "Української правди", йдеться про товариство з обмеженою відповідальністю "Геомоніторинг". А ПАТ "Кримський содовий завод" входить до групи "Ostchem Holding", яка консолідує всі хімічні активи "Group DF" Дмитра Фірташа.

Прокуратура АР Крим

Прокуратура АР Крим

У Національній поліції уточнили – содовий завод розташований на території окупованого Криму в місті Красноперекопську. "Сума завданих державі збитків становить приблизно 30 млн грн", – сказали у поліції.

Кримінальні провадження відкрите за статтями "Екоцид", "Забруднення атмосферного повітря", "Порушення правил охорони або використання надр" і "Зловживання владою або службовим становищем".

Національна поліція

Національна поліція

Національна поліція

Національна поліція

Видобуток ропи

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 жовтня у Голосіївському районі Києва біля річки Коник зафіксували факт незаконного видобутку піску.

Верховна Рада 12 листопада у першому читанні підтримала законопроєкт №2240, який легалізує видобуток бурштину в Україні та вводить кримінальну відповідальність за його незаконний промисел і контрабанду.

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