Головна Новини
30 листопада • оновлено в 11:18
МоваЯзык
Світ Спорт

/ Ринки та компанії

Постачали окупантам сировину: завод Фірташа погорів на хитрій схемі поставок до Криму

7.6т
Читати матеріал російською

Правоохоронці зупинили незаконний видобуток ропи з о. Сиваш. Його організувала київська фірма, а сировина йшла на завод олігарха Дмитра Фірташа на території анексованого Криму.

Про це пресслужба прокуратури Криму повідомила у Facebook. Правоохоронці провели обшуки в офісі київської фірми, а також на насосній станції у Херсонській області, яка розташована на адмінкордоні з півостровом.

"Слідством встановлено, що підприємство, яке перебуває у Києві, сприяло кримському содовому заводу в незаконному видобутку корисних копалин загальнодержавного значення. Сприяння полягало в забезпеченні роботи станції, на якій працювали 6 промислових насосів і перекачували "кондиційну ропу" з центральної в західну частину озера Сиваш для содового заводу", – йдеться у повідомленні прокуратури.

Новини
Пісок перетворився на отруту: у Криму намітилася нова екологічна катастрофа

За даними "Української правди", йдеться про товариство з обмеженою відповідальністю "Геомоніторинг". А ПАТ "Кримський содовий завод" входить до групи "Ostchem Holding", яка консолідує всі хімічні активи "Group DF" Дмитра Фірташа.

Постачали окупантам сировину: завод Фірташа погорів на хитрій схемі поставок до Криму

Прокуратура АР Крим

Постачали окупантам сировину: завод Фірташа погорів на хитрій схемі поставок до Криму

Прокуратура АР Крим

У Національній поліції уточнили – содовий завод розташований на території окупованого Криму в місті Красноперекопську. "Сума завданих державі збитків становить приблизно 30 млн грн", – сказали у поліції.

Кримінальні провадження відкрите за статтями "Екоцид", "Забруднення атмосферного повітря", "Порушення правил охорони або використання надр" і "Зловживання владою або службовим становищем".

Постачали окупантам сировину: завод Фірташа погорів на хитрій схемі поставок до Криму

Національна поліція

Постачали окупантам сировину: завод Фірташа погорів на хитрій схемі поставок до Криму

Національна поліція

Постачали окупантам сировину: завод Фірташа погорів на хитрій схемі поставок до Криму

Національна поліція

Постачали окупантам сировину: завод Фірташа погорів на хитрій схемі поставок до Криму

Національна поліція

Видобуток ропи

Видобуток ропи

Як повідомляв OBOZREVATEL, 20 жовтня у Голосіївському районі Києва біля річки Коник зафіксували факт незаконного видобутку піску.

Верховна Рада 12 листопада у першому читанні підтримала законопроєкт №2240, який легалізує видобуток бурштину в Україні та вводить кримінальну відповідальність за його незаконний промисел і контрабанду.

Тисни! Підписуйся! Читай тільки найкраще!

Читайте всі новини по темі "Боротьба з корупцією в Україні" на сайті "OBOZREVATEL".

Автор
Андрій Довгань
Теми
Боротьба з корупцією в Україні Анексія Криму
Особа
Дмитро Фірташ
Місце
Україна
Теги
Новини Криму незаконне збагачення
Поділитися у Facebook
5
Коментарі
3
7
Смішно
14
Цікаво
7
Сумно
6
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
И почему я не удивлен?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
Рапа — высококонцентрированный раствор солей (наиболее часто — NaCl). В окружающей среде встречается в заливах лиманов (бухт), а также в соляных и искусственных озёрах. Рапу используют на грязевых курортах для ванн как в виде самостоятельного курса лечения, так и в комплексе с грязелечением. Купания в сильносолёных мелководных лиманах и озёрах занимают особое положение среди методов лечения для многих курортов. На побережьях Чёрного и Азовского морей, в степных районах Астраханской (озеро Баскунчак), Волгоградской области (озеро Эльтон), Курганской, Оренбургской областей, Алтайского, Красноярского краёв многие лиманы и озера пользуются популярностью у отдыхающих, являясь местом отдыха и стихийного лечения. Следует заметить, что рапные купания — полезная и энергично действующая процедура, но медицинского обслуживания там не организовано. К рапным купаниям следует отнести и купания в Мёртвом море — самом известном солёном озере. Мёртвое море — это бессточное озеро, которое питают подземные источники и воды реки Иордан. На некоторых курортах рапные ванны отпускаются в водолечебницах в разведении пресной водой.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Кульшин Владимир
Кульшин Владимир
Если рапу не будут подавать на Крыский содовый завод, он остановиться. Это основное сырье. Если завод остановиться, то практически весь город Красноперекопск останется без отопления.
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0
Хмельницкий Данил
Хмельницкий Данил
Кульшин Владимир, Ну так это теперь ваши проблемы
Показать комментарий полностью
Ответить
1
0

Новини економіки

Топпублікації

Топблоги