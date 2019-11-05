"На них тиснуть!" У Держдумі накинулися на США через транзит газу територією України

У Росії вважають, що українська влада заявила про готовність до припинення транзиту газу під тиском ззовні.

Про це сказав голова комітету Держдуми з енергетики Павло Завальний, передає "Говорит Москва". "Навіщо рубати гілку, на якій сидять? Просто дивно. Хтось на них впливає. Впливають, очевидно, американські наші партнери так сильно, що вони змушені поступатися своїм національним інтересом на догоду третій стороні", – сказав Завальний.

Він нагадав, що загальний обсяг українських сховищ близько 30 мільярдів кубометрів. Зараз вони заповнені на 21,7 млрд, хоча у попередні роки запас не перевищував 16 млрд. "Київ страхується на зиму, на випадок відсутності домовленості щодо транзиту і поставок газу в міру закінчення контракту", – додав Завальний.

У Росії вважають, що Україна готова відмовитися від транзиту під чиїмось тиском

Як повідомляв OBOZREVATEL, міністр енергетики Олексій Оржель заявив, що Україна готова до зупинки транзиту російського газу, який можливий з 1 січня 2020 року.

У Росії заявили, що готовність України до припинення транзиту газу з 1 січня 2020 року – це "шантаж" перед переговорами.

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