На найближчі п'ять років: економіці Росії оголосили вирок

Міжнародне рейтингове агентство Moody's погіршило прогноз по зростанню економіки Росії. За підсумками 2019 року ВВП країни виросте на 1,2% замість прогнозованих раніше 1,6%.

Про це з посиланням на оновлений звіт агентства Global Macro Outlook повідомляє "Інтерфакс".

Прогноз по зростанню на 2020 рік залишено на рівні 1,5%. Очікується, що інфляція в РФ складе 4,6% в 2019 році і 4% в 2020 році.

Аналітики вважають, що економіка РФ у такому стані буде перебувати в найближчі три-п'ять років.

"Також Moody's знизило прогноз зростання ВВП таких країн, як Китай, Австралія, Японія, Південна Корея, Індія, Мексика, Бразилія, Саудівська Аравія, ПАР, Німеччина і Італія", – сказано в матеріалі.

Серед причин називають ескалацію конфлікту між США і Китаєм, а також гірший, ніж середній рівень, зростання світової економіки.

Економіка Росії йде на дно

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росстат, публікуючи переможні звіти про успіхи економіки Росії, суперечить своїм же даним.

Федеральна резервна система Сполучених Штатів може у вересні понизити процентну ставку, що позначиться на курсі рубля. Аналітики очікують, що регулятор знизить процентну ставку ще на чверть процентного пункту.

Раніше в Мінекономрозвитку РФ визнали, що через санкції, заборони валютних операцій для держбанків і зростання цін на нафту інфляція перевищить офіційний прогноз в 3,4%, а вартість долара може скласти 70 руб/$.

При цьому російські аналітики ще більш песимістичні в оцінках. Вони впевнені, що в 2019 році росіян може чекати інфляційний шок.

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