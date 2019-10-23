Вуха Банкової: на посаду начальника харківської митниці тягнуть людину одіозного Калетника

Новим начальником Харківської митниці може стати начальник митного поста Гоптівка Олександр Малько, якого пов'язують з корупціонерами часів Віктора Януковича. А його призначення нібито лобіює Сергій Іванов, який очолював митниці в Одесі, Харкові, Полтаві та Чопі, і вважається "фахівцем із налагодження схем". За нашими даними, це схема Сергія Трофімова, який відповідає за тіньові операції на митниці, що пов'язані з контрабандою.

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Начальником митниці в Харкові можуть призначити людину, яка нібито пов'язана з корупціонерами часів Януковича і "тіньовим" лідером "Слуги народу" в регіоні Вадимом Слюсаревим.

За призначення на посаду нібито готується хабар у $300 тис.

Сліди можуть вести до першого заступника голови Офісу президента Сергія Трофимова.

Також простежується зв'язок із ексголовою Митної служби Ігорем Калетником.

Що відомо про ймовірного нового начальника

Про можливе призначення Малька на пост начальника Харківської митниці з посиланням на свої джерела повідомив журналіст Євген Плінський. "Лобіює призначення Малька Сергій Іванов. Але не блогер, а ексначальник Харківської митниці часів Януковича. Іванов – людина Калетника, великий фахівець із тихих схем і дуже багата людина. Навіть за митними мірками", – написав Плінський.

За словами журналіста, Іванов – "автономна одиниця", яка при експрезиденті України Януковичу "заходила" на будь-яку митницю, вибудовуючи її роботу як потрібно. "Незамінний фахівець", – зазначив Плінський.

Іванов у різні роки керував митницями Одеси, Харкова, Полтави та Чопа.

"Сьогодні, вважаючись великим другом спонсора "Слуги народу" і впливовою у Харкові людиною Вадима Слюсарева (друг сина Пшонки, вважається "тіньовим" лідером виборчого штабу "Слуги народу" у Харківській області, - Ред.), який до речі отримав два дні тому свого голову Харківської ОДА Олексія Кучера, Іванов намагається через призначення Олександра Малька взяти під контроль Харківську митницю", – вважає Плінський.

Приготували $300 тисяч

За даними журналіста, щоб призначення відбулося, з Харкова до Києва готуються передати хабар.

"Для реалізації цієї мети Малько і його найближчі люди на Гоптівці, які в подальшому претендують на роботу в його вертикалі, зібрали $300 тис., які через Сергія Іванова будуть передані комусь у Київ для позитивного рішення щодо призначення Малька. Кому саме буде передаватися ця сума, невідомо. Напевно комусь, хто вхожий до Нефьодова і впливовий з кадрових питань", – припустив Плінський.

"Якщо це трапиться, то Вадим Слюсарев отримає дуже потужну владу в Харківській області. Свій голова ОДА та підконтрольний через Іванова начальник митниці. Що ще треба людині для щастя?" – підсумував Плінський.

Сліди можуть вести до Офісу президента

За даними OBOZREVATEL, сліди цієї схеми ведуть до заступника голови Офісу президента Сергія Трофимова. Неофіційно вважається, що він лобіює призначення глав областей, із заступників, керівників РДА та інших помітних постатей у регіонах. Його призначення викликають серйозне невдоволення в уряді і фракції "Слуги народу" в парламенті.

"Прем'єр відверто сказав, що зараз за кадрові питання в регіонах відповідає заступник голови ОП Сергій Трофимов. Він формує списки людей і пропонує їх уже на узгодження в Кабмін. При цьому з кадрами в країні проблема", – пояснив співрозмовник OBOZREVATEL зі "Слуги народу" після недавнього скандалу з призначеннями.

Сергій Трофимов

На думку окремих нардепів, заступник голови ОП нібито бере гроші за лобіювання "потрібних" кандидатів на високі позиції в регіонах.

Зв'язки ведуть до Калетника

Раніше Сергій Трофимов працював виконавчим продюсером "Студії Квартал 95" і відповідав за кіновиробництво. А під час президентських виборів 2019 року, як повідомляв раніше OBOZREVATEL, його поставили курирувати тіньові передвиборні штаби в областях.

Безпосередньо штабами під час гонки керував такий собі Ілля Павлюк. Його головною функцією була координація та фінанси регіональних представників. Наприклад, пошук фізосіб-підприємців зі стабільним доходом і без боргів для поповнення через них виборчого фонду або контроль на місцях.

Під час правління експрезидента-втікача Павлюк був тісно пов'язаний із тодішнім главою Державної митної служби України та екснардепом Ігорем Калетником. Навіть є дані про те, що Павлюк є кумом ексчиновника.

Разом вони реалізували низку тіньових схем з незаконного переміщення товарів через митницю. А Павлюка називали "рішалою на митниці", "посередником у митних питаннях" і навіть "королем контрабанди" в західному регіоні.

Після революції на Майдані в 2014 році, Калитник втік із країни, прихопивши з собою накрадені мільярди доларів. Цілком імовірно, що саме цей одіозний екснардеп фінансує свого кума, щоб у подальшому завдяки йому повернутися в країну і повернути свій вплив на митну сферу.

Легко простежити зв'язок, що Сергій Трофимов, який, імовірно, курирує призначення на пост начальника митниці Харкова Олександра Малька, всього через одну ланку пов'язаний ексглавою-утікачем Держмитної служби Ігорем Калитником. Отже, якщо Малька все-таки підвищать до начальника митниці області, можна буде стверджувати, що він – пряма креатура Калетника.

OBOZREVATEL звернеться до НАБУ з повідомленням про ці факти і триматиме читачів у курсі про подальший розвиток подій. Слідкуйте за нашими матеріалами.

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