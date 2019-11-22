На Львівщині повністю ліквідували НС із опаленням: де дали тепло

У містах Новояворівськ та Новий Розділ (Львівська область) комунальники ввімкнули опалення – на день раніше, ніж передбачалося в планах ліквідації надзвичайної ситуації.

Про це повідомили в Мінрегіоні. "У Новояворівську теплоносій з температурою +45°С почав надходити в тепломережу другого мікрорайону і зараз відбувається заповнення мереж дошкільних і шкільних закладів та внутрішньо будинкових систем житлових будинків, інших споживачів. Відновлюється циркуляція по системах споруд. У першому мікрорайоні міста триває огляд тепломережі щодо виявлення витоків, які оперативно будуть ліквідовані", – заявили в пресслужбі відомства ввечері в четвер, 21 листопада, у Facebook.

У Новому Роздолі комунальники ліквідували всі витоки на магістральному трубопроводі. Там також почали заповнювати батареї споруд гарячою водою.

"Дуже тішуся, що встигли до снігу і холоду!", – написав у Facebook заступник голови Львівської ОДА Юрій Холод.

Юрій Холод

Юрій Холод

Юрій Холод

Юрій Холод

Юрій Холод

У Новояворівську та Новому Роздолі включили опалення

Як повідомляв OBOZREVATEL :

У Львівській області в містах Новий Розділ і Новояворівськ під загрозою зриву опинився опалювальний сезон. Через це в ОДА готуються оголосити надзвичайну ситуацію.

У Львівській області через зрив опалювального сезону у відставку подав мер 30-тисячного міста Новий Розділ Андрій Мелешко і його заступники.

У двох містах Львівської області – Новояворівськ та Новий Розділ – через зрив опалювального сезону оголошено надзвичайну ситуацію техногенного характеру.

У Новому Роздолі Львівської області – критична ситуація з опаленням, крім того, кілька районів міста залишилися без електрики, під загрозою поставки води на деякі вулиці. Про це 17 листопада повідомила пресслужба "Нафтогаз України".

Опалення в місті Новий Розділ на Львівщині місцева влада пообіцяла запустити на вихідних, починаючи з 23 листопада.

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