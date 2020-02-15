"На логіку грошей не дали": в Росії осоромилися з будівництвом дороги

У російській Пермі за 99 мільйонів рублів ($1,4 млн) побудували дорогу для громадського транспорту. Але проблем жителів "наддержави" це не вирішило – по ній відразу ж заборонили їздити.

Ситуація сталася в районі Заострівка, який є практично околицею обласного центру, повідомляє Telegram-канал Mash. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

Видання повідомляє, що через відсутність нормальної дороги в тому районі не їздили автобуси. Але з часом місцева влада виділила на ремонт гроші – 99 млн рублів.

"Залили асфальт, поставили зупинку, народ був щасливий. Але ніхто так і не приїхав. Чому? Тому що в кінці шляху гордо красується стовп. Від нього розходяться дроти, їздити в такому місці небезпечно. Чому ніхто цього не передбачив – загадка, гідна Шерлока", – сказано в повідомленні.

Стовп посеред дороги Mash

Стовп стоїть буквально посеред дороги біля кінцевої зупинки. Місцеві мешканці розповідають, що чиновники розібратися з проблемою не можуть. А тому й не дозволяють запустити автобус на маршрут.

"На логіку бюджет не виділяли", – підсумували журналісти.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія стрімко втрачає статус "світової бензоколонки". Крім виснаження родовищ нафти по ній вдарили криза від епідемії коронавірусу, а днями став явним і "удар в спину" від Білорусі.

Білорусь почала закупівлі норвезької нафти Johan Sverdrup, яка є основним конкурентом російської Urals на ринку Європи через максимальної схожості характеристик.

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