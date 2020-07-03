На ліквідацію наслідків повені необхідно ще 2 млрд грн, – Шмигаль

Андрій Довгань Ринки та компанії 11:13, 3.07.2020 Оновлено: 11:16, 3.07.2020

Кабмін проситиме Верховну Раду виділити додатково 2 млрд гривень на подолання наслідків повені у західних регіонах України.

Про це під час години запитань до уряду у Верховній Раді повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у п'ятницю, 3 липня.

"Попередньо урядом було виділено 754 млн грн. Це авансова сума, її недостатньо. Є потреба ще у 2 млрд гривень. Тому ми окремо будемо просити парламент підтримати зміни до закону про бюджет в частині внесення додаткових 2 млрд грн в резервний фонд", – сказав Шмигаль.

Ці кошти збираються витратити на дамби, мости, берегоукріплення, відшкодування людям, які втратили житло.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 червня Кабмін виділив близько 700 млн гривень на ліквідацію наслідків повені у Західній Україні.

Країни Євросоюзу та Ізраїль надали Україні допомогу постраждалим від повені західним регіонам країни.

Коментувати
Економіка Ринки та компанії

Дивіться також

Зеленський двічі викликав Смолія, грубіянив і вимагав відставки, – журналіст

Український генерал заявив, що на кордоні створені три групи путінських військ, готових до раптового наступу

Зеленський скасував кримінальну відповідальність за п'яне кермування: підписано закон

Нынешнее высшее руководство Украины может загреметь под персональные санкции

США введуть найважчі санкції проти Росії в разі її вторгнення на південь України, – експосол