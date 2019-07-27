На курс біткоїну чекають різкі скачки: банкір назвав нову вартість

Вартість біткоїну може опуститися до $ 8500, перш ніж вона знову досягне рекордної позначки в $20 000.

Такий прогноз озвучив глава банку Galaxy Digital Майк Новограц, передає РБК. 27 липня криптовалюта продається за $ 10 073. "Я вважаю, що ми вийдемо з діапазону ближче до кінця року але, сподіваюся, раніше, після чого ринок рушить до $20 000", – припустив Новограц.

Найближчим часом біткоїн буде торгуватися в районі $10 000- $14 000, передбачає аналітик, з можливим зниженням до рівня підтримки в $8500. Він додав, що це багато в чому буде залежати від настрою інституційних інвесторів.

Капіталізація біткоіни зросла до 187,4 млрд доларів

Раніше Новограц вірно спрогнозував початок консолідації ринку після різкого зростання з $3000 до $14 000. Під час досягнення локального максимуму активу в $13 770, підприємець вивів в фіат частина криптовалюта і тепер жалкує, що не продав в той момент більше.

Довідка:

Криптовалюта – віртуальні "гроші". Для випуску, регуляції і перевірки перекладів використовують технології шифрування. Не визнана більшістю країнами світу.

Біткоїн – найпопулярніша криптовалюта. Створена в 2008 році (в період світової фінансової кризи).

Як повідомляв OBOZREVATEL, голова Комісії з термінової біржової торгівлі США (CFTC) Крістофер Джанкарло заявив, що у криптовалют є майбутнє, але конкуренцію долару і твердій валюті вони не складуть.

Ти ще не читаєш наш Telegram? А даремно! Підписуйся