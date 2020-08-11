На Київщині 24 млн грн за ремонт дитсадка віддадуть фірмі з 'чорного списку' АМКУ

Згурівську селищну раду (Київська обл) запідозрили в укладанні договору на ремонт дитячого садка на суму 24 млн гривень із фірмою, яку Антимонопольний комітет вніс до "чорного списку" за "розпил" іншого тендеру.

Про це йдеться у заяві "Ліги антитрасту" у Facebook. Там повідомили, що звернулися до Держаудитслужби з прохання перевірити законність цієї угоди.

В організації зазначили, що закон "Про публічні закупівлі" зобов'язує відмовляти компанії, якщо та протягом трьох років притягувалась до відповідальності за змову на тендерах. Однак, не всі замовники користуються "чорним списком".

"Згурівська селищна рада 16.06.2020 уклала договір з ТОВ "КАСКАД-СД", якого, як виявилось, включено до "чорного списку", а один з учасників навіть вказував про це у своїх доповненнях до скарги, коли скаржився до тендерної Колегії на дії замовника. Разом з тим, Колегія такі доповнення до скарги не прийняла та вказала скаржнику лише на пропущений строк в оскарженні. І тепер таке халатне ставлення та неправомірні дії замовника призвели до справжньої проблеми, адже бюджетні кошти "освоїть" суб’єкт господарювання, на якого накладено штраф за вчинення змови та якому заборонено брати участь у торгах", – йдеться у повідомленні.

Тендер на ремонт дитячого садка prozorro.gov.ua

Тендер на ремонт дитячого садка prozorro.gov.ua

У "Лізі антитрасту" заявили, що уже звернулись до ДАСУ для проведення перевірки дій замовника на відповідність закону "Про публічні закупівлі".

"Ми впевнені, що є важливим не допускати змовників до торгів, бо саме такий "тендерний бан" дає найкращий виховний ефект та виступає стримуючим фактором від подальших змов", – підсумували у організації.

Селищну раду запідозрили в укладанні договору з фірмою з "чорного списку" АМКУ Facebook / "Ліга антитрасту"

Як повідомляв OBOZREVATEL, резонансна тютюнова справа, яка тягнеться з 2016 року, здається, зайшла в глухий кут. Ще у 2016 році за звинуваченням у монополії АМКУ наклав чималий штраф на дистриб'ютора сигарет "Тедіс Україна". Компанія Бориса Кауфмана почала війну в судах і досі повністю не виплатила його.