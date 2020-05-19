На Кременчуцькому водосховищі затримали ОЗУ браконьєрів: керував ексспівробітник МВС

Поліція Черкаської області затримала браконьєрське ОЗУ, що під керівництвом колишнього правоохоронця займалося незаконним виловлюванням риби в Кременчуцькому водосховищі.

У них вилучили майже 40 тонн риби, понад 80 км риболовецьких сіток, “чорну” бухгалтерію, професійні електролови, незареєстровану зброю, автомобілі, човни, майже пів мільйона гривень та $17 тис., повідомила пресслужба поліції Черкаської області.

Затримання браконьєрів Поліція Черкаської області

Затримання браконьєрів Поліція Черкаської області

Організатор мав дев'ятьох спільників. "У кожного були чітко розподілені ролі та кожен відповідав за свій напрям діяльності: робота з браконьєрами, закупівля незаконно виловленої риби, безпосередній її вилов та оптовий збут. Добовий обіг риби вираховувався тонами", – сказали у поліції.

Затримання браконьєрів Поліція Черкаської області

А діяли зловмисники під прикриттям офіційно зареєстрованого приватного підприємства.

Обшуки із залученням спецпризначенців КОРД, батальйону поліції особливого призначення та роти з обслуговування водних об'єктів провели як на самому водосховищі, так і на складах з рибою та вдома у учасників групи. Зараз вирішується питання про обрання запобіжних заходів для фігурантів.

Затримання браконьєрів Поліція Черкаської області

Затримання браконьєрів Поліція Черкаської області

Затримання браконьєрів Поліція Черкаської області

Як повідомляв OBOZREVATEL, за піщаних браконьєрів, що намивали пісок у селі Стайки, що на Київщині, взялися Держекоінспекція та поліція. Нелегали працювали ночами під час нересту, не маючи чинного дозволу на видобування піску.

На державних інспекторів Київського рибоохоронного патруля напали браконьєри, які облили людей бензином та погрожували вбити.