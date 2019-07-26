"На інше грошей немає": росіяни масово рвонули відпочивати в Крим

Відпочивати в анексований Крим їде практично половина "внутрішніх" російських туристів. Їх приваблюють низькі ціни і брак грошей на відпочинок навіть у Краснодарському краї.

Про це повідомляє "Комерсант", за даними якого туроператори різко збільшили кількість перевезень на півострів. Через це тури туди в середньому подешевшали на 25%, авіаквитки — в півтора раза.

На цьому фоні частка Криму, за даними видання, в структурі бронювання турів всередині Росії на це літо виросла з 39% до 45%, а Краснодарського краю — скоротилася з 60% до 54%. Але пояснюють це не черговою хвилею "кримнаша", а тим, що туди в основному їдуть туристи з низьким бюджетом. Тоді як Краснодарський край обирають мандрівники, орієнтовані на більш комфортний відпочинок.

"На тиждень до Криму можна полетіти за 10-15 тис. рублів на двох, у Краснодарському краї подібний відпочинок обійдеться щонайменше в 20 тис. рублів", — цитує видання словами маркетолога Travelata.ru Світлани Душинової.

Відпочинок у Криму

За даними так званого "Міністерства курортів і туризму Криму", з початку року на півострів приїхали 3,3 млн туристів, що на 11% більше, ніж рік тому. Найдешевшим — автомобільним транспортом — добиралися 62% мандрівників.

"Крим — це low cost туристичного ринку, люди прагнуть економити", — говорить виданню гендиректор туроператора "Дельфін" Сергій Ромашкін.

Це підтверджують і дані про те, де селяться туристи. "Згідно з ними, 50% організованих мандрівників у Криму обирають гостьові будинки та бази відпочинку, 27% зупиняються у пансіонатах, і тільки 15% живуть у трьох- і чотиризіркових готелях", — йдеться в матеріалі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, жителі анексованого Криму обурюються якістю місцевого мобільного зв'язку і свавіллю операторів-монополістів.

А кримська фабрика "Пеппелл", заснована близьким до експрезидента Віктора Януковича підприємцем із Донецька, збільшила частку вдвічі й стала одним із найбільш швидкозростаючих виробників на тютюновому ринку.

Також у Криму окупанти повернули понад 215 кг "забороненої продукції" тваринного походження, яку намагалися провезти жителі України. Серед продуктів, які вилучали, були ковбаса, сало, яйця,

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