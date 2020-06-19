Комітет Ради погодив виділення МВС 2,6 млрд грн з Фонду боротьби з COVID-19
Бюджетний комітет Верховної Ради погодив виділення 2,6 млрд грн на виплати МВС із Фонду боротьби з коронавірусом.
Про це повідомила депутатка від фракції "Голос" Олександра Устінова. За її словами, проти голосував народний депутат Володимир Цабаль, 2 члени комітету утримались та 16 проголосували "за".
Втім, це ще не означає, що МВС отримає гроші. Це рішення ще повинна розглядати Верховна Рада і не факт, що вона його підтримає.
Скільки кому збираються дати грошей
Устінова опублікувала таблицю із фінансово-економічними розрахунками МВС щодо потреб в додаткових коштах:
Нацгвардія – 125,1 млн грн;
Прикордонна служба – 103,7 млн грн;
ДСНС – 51,3 млн грн;
Національна поліція – 2 млрд 249 млн грн.
"Для вашого розуміння МВС порахувало так: ЗП + 50% кожному другому поліціянту. Як рахують лікарям: ЗП + скільки годин відпрацював з ковідними хворими. Подаєш головному лікарю, той в Національну службу здоров'я України. Зрозуміло, що обіцяних 300% не вийде ні в кого", – написала Устінова.
"За весь час на лікарів разом з ліками витратили 1,6 млрд грн. А поліціянтам, які луплять людей на вулиці – 2,6 млрд забрати хочуть. Всього надбавки за весь час отримали 12 тисяч лікарів, і хочуть виплатити 67 тисячам поліціянтів", – підсумувала депутатка.
Як повідомляв OBOZREVATEL, уряд України виділив понад 42 млрд гривень на підтримку населення під час пандемії коронавірусу.