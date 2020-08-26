МВС і СБУ почали розслідувати розтрату 9 млрд гривень вкладників банку "Аркада"

Українські правоохоронці відкрили кримінальне провадження щодо можливої розтрати 9 млрд грн, зібраних у фондах фінансування будівництва банку "Аркада".

Про це повідомив голова МВС Арсен Аваков на брифінгу, присвяченому банкрутству фінансової установи (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Відкрито кримінальне провадження щодо 9 млрд грн коштів, зібраних у банку "Аркада", які ми зараз перевіряємо, які там були порушення", – сказав Аваков.

За його словами, питання банку "Аркада" буде вирішене, і вкладники не постраждають ні з фінансової, ні з інвестиційно-будівельної ліній.

"Якщо під час слідства буде встановлено, що були зловживання, була задіяна злочинна схема розкрадання коштів, а справа ведеться за статтями "Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем" і "Зловживання владою або службовим становищем" Кримінального кодексу, вважаю, що винні особи в будь-якому разі мусять бути притягнуті до відповідальності", – сказав глава СБУ Іван Баканов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, 25 серпня 2020 року стало відомо, що банк "Аркада" віднесений до категорії неплатоспроможних, оскільки його капітал впав нижче за нормативний рівень і став негативним.

29 травня у Києві інвестори банку "Аркада" влаштували пікет і безстрокову акцію протесту, вимагаючи від органів влади відповіді, чому зупинено будівництво житлових комплексів "Еврика", "Патріотика", "Патріотика на озерах".